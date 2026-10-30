BELLINZONA
Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
Diversi disagi alla circolazione per chi viaggia fra Arbedo-Castione e lo svincolo autostradale, a causa di una collisione la cui dinamica è ancora poco chiara.
foto lettore tio.ch
Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
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Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
Diversi disagi alla circolazione per chi viaggia fra Arbedo-Castione e lo svincolo autostradale, a causa di una collisione la cui dinamica è ancora poco chiara.
Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
Diversi disagi alla circolazione per chi viaggia fra Arbedo-Castione e lo svincolo autostradale, a causa di una collisione la cui dinamica è ancora poco chiara.
CASTIONE-ARBEDO - Un incidente, la cui dinamica al momento è ancora da ricostruire, ha causato la chiusura di un tratto della strada cantonale da Arbedo-Castione fino allo svincolo di Bellinzona nord, questo pomeriggio.
A confermare il sinistro, anche l'infotraffico del TCS che riporta la chiusura di Via San Gottardo tra Arbedo e Bellinzona Nord (svincolo dell'A13 compreso).
Diversi i disagi viari in entrambe le direzioni (col flusso del traffico deviato anche in direzione di Bellinzona, sempre su Via San Gottardo).
Le notizie giunte in redazione riportano di uno scontro fra due autovetture, una delle quali targata Zurigo che avrebbe riportato danni di una certa entità.
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