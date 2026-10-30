Serena Chelliah è scomparsa

Secondo i connotati diffusi dagli inquirenti, ha una corporatura snella, è alta 168 centimetri, pesa tra i 55 e i 60 chili e dimostra all'incirca 19 anni. Ha occhi castani, viso ovale-rotondo e capelli neri scuri, lisci e lunghi. Si esprime in lingua italiana. L'abbigliamento indossato al momento dell'allontanamento non è noto.