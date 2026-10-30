Serena Chelliah è scomparsa
Non si hanno più sue notizie dal 19 ottobre
MENDRISIO - Nel tardo pomeriggio di venerdì la Polizia cantonale ha diffuso un avviso di ricerca per Serena Chelliah, cittadina svizzera nata il 31 maggio 2007 e domiciliata a Vacallo. La giovane è scomparsa il 19 ottobre 2026 verso le 9 da Mendrisio.
Secondo i connotati diffusi dagli inquirenti, ha una corporatura snella, è alta 168 centimetri, pesa tra i 55 e i 60 chili e dimostra all'incirca 19 anni. Ha occhi castani, viso ovale-rotondo e capelli neri scuri, lisci e lunghi. Si esprime in lingua italiana. L'abbigliamento indossato al momento dell'allontanamento non è noto.
Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili al suo rintraccio è invitato ad avvisare il Comando della Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.
Non si tratta del primo avviso di scomparsa che riguarda la giovane: la giovane aveva fatto perdere le sue tracce già nelle scorse settimane.