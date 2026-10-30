L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto

A cinque minuti dalla sirena è arrivato il nuovo sorpasso zurighese: appoggio di Knak, Senn non impeccabile e Malgin pronto a sfruttare la ribattuta con una giocata di pattino, senza calciare il disco, per il 3-2. L'Ambrì, però, non si è arreso. La penalità inflitta a Gruber ha permesso ai biancoblù di giocare in sei contro quattro e la risposta è stata immediata: De Luca, su assist di Schnarr e Järventie, ha firmato un incredibile 3-3.

Nei supplementari, almeno nei primi tre minuti, lo Zurigo non è praticamente riuscito a vedere il disco. Poi poche emozioni e nessuna rete: la sfida si è così decisa ai rigori, dove i Lions si sono imposti per 4-3 grazie alle realizzazioni di Fröden e Malgin, mentre per i biancoblù ha segnato soltanto Järventie.