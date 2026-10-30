L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto
I biancoblù giocano alla pari con la capolista, rimontano nel finale e si arrendono soltanto ai rigori. Una prova di carattere e personalità alla Swiss Life Arena.
I biancoblù giocano alla pari con la capolista, rimontano nel finale e si arrendono soltanto ai rigori. Una prova di carattere e personalità alla Swiss Life Arena.
ZURIGO - Alzi la mano chi avrebbe pronosticato che Zurigo-Ambrì del 30 ottobre sarebbe stata una sfida tra le prime due forze della National League. Probabilmente nessuno. Eppure, il confronto al vertice non ha tradito le attese, regalando ritmo, intensità e spettacolo fino all'ultimo. A spuntarla sono stati i Lions, vittoriosi per 4-3 ai rigori, ma i Leventinesi hanno tenuto testa all'armata zurighese, meritandosi ampiamente il punto conquistato.
Lo Zurigo, privo dell'infortunato Andrighetto e schierato con sei stranieri di movimento, ha cercato subito di imporre il proprio ritmo. L'Ambrì, però, non si è lasciato intimidire: alla prima occasione di Malgin, dopo appena trenta secondi, ha risposto Kodytek, seguito da una bella pressione del primo blocco biancoblù.
Al quinto minuto sono stati però i Lions a colpire. Una bella combinazione della prima linea ha liberato un polsino di rara precisione, sul quale Senn non ha potuto nulla. Immediata la reazione leventinese: in powerplay, Schnarr ha firmato l'1-1 con una spettacolare deviazione su tiro di Kodytek.
Poco prima del pareggio, i biancoblù avevano perso Wüthrich, colpito da un disco sullo zigomo mentre si trovava in panchina. L'episodio non ha però frenato l'Ambrì, che ha continuato a spingere, creando diverse occasioni con Järventie e Joly. Clamorosa quella capitata a Schnarr a fil di sirena. Il bilancio dei tiri dopo venti minuti, 12-6 per gli ospiti, fotografava bene l'andamento di un periodo nel quale i Leventinesi avrebbero meritato qualcosa in più del pareggio.
Anche il secondo tempo si è aperto con una grande occasione per l'Ambrì: De Luca non è però riuscito a sfruttare un regalo di Berni, trovando sulla propria strada Zumbühl, già tra i migliori dei suoi. La partita è rimasta aperta e combattuta, con le due squadre pronte a rispondersi colpo su colpo. Malgin e Schwendeler da una parte, Bachmann e Muggli dall'altra hanno cercato senza successo la giocata decisiva.
Con Pezzullo fuori, lo Zurigo ha aumentato la pressione, ma il gol di Knak in mischia non è stato convalidato: gli arbitri avevano già fischiato prima della conclusione. Scampato il pericolo, l'Ambrì ha trovato il 2-1, un po' contro l'andamento del periodo: Schnarr, con una conclusione fulminante, ha tolto le ragnatele dall'incrocio. I Lions hanno reagito alzando il ritmo e soltanto un grande Senn ha impedito a Knak di firmare la doppietta. Alla seconda pausa i tiri erano in perfetto equilibrio (18-18), ma a condurre erano i biancoblù.
Il terzo periodo è cominciato con un'ingenuità di Zaccheo Dotti: una trattenuta evitabile, lontano dal disco, che ha regalato ai Lions la superiorità numerica. Questa volta il powerplay zurighese è stato letale: Lammikko, con un tiro chirurgico, ha firmato il 2-2.
Lo Zurigo ha quindi preso in mano la partita, spingendo con insistenza. L'Ambrì ha resistito alla pressione e, superata la bufera, è riuscito a riportare la sfida sui binari dell'equilibrio. Il casco giallo biancoblù ha continuato a tenere in apprensione la difesa dei Lions, mentre Senn si è fatto trovare pronto sulle iniziative di Strömwall e Malgin. Dall'altra parte, Zumbühl ha negato il gol a De Luca, lanciato a rete dopo aver bruciato il vecchio Weber, per poi superarsi anche su Joly.
A cinque minuti dalla sirena è arrivato il nuovo sorpasso zurighese: appoggio di Knak, Senn non impeccabile e Malgin pronto a sfruttare la ribattuta con una giocata di pattino, senza calciare il disco, per il 3-2. L'Ambrì, però, non si è arreso. La penalità inflitta a Gruber ha permesso ai biancoblù di giocare in sei contro quattro e la risposta è stata immediata: De Luca, su assist di Schnarr e Järventie, ha firmato un incredibile 3-3.
Nei supplementari, almeno nei primi tre minuti, lo Zurigo non è praticamente riuscito a vedere il disco. Poi poche emozioni e nessuna rete: la sfida si è così decisa ai rigori, dove i Lions si sono imposti per 4-3 grazie alle realizzazioni di Fröden e Malgin, mentre per i biancoblù ha segnato soltanto Järventie.
La sconfitta, però, non cancella la grande prova dell'Ambrì. I Leventinesi hanno tenuto testa alla capolista per tutta la partita, colpendola nei momenti giusti e trovando la forza di rialzarsi anche quando, a cinque minuti dalla fine, la sconfitta sembrava ormai scritta. Il punto conquistato alla Swiss Life Arena è ampiamente meritato e lancia un segnale forte: questa squadra può davvero giocarsela con chiunque, anche contro l'armata zurighese. Il derby di Halloween è più che mai lanciato...
ZURIGO - AMBRÌ 4-3 dr. (1-1, 0-1, 2-1, 0-0)
Reti: 5'42" Knak (Fröden) 1-0; 7'15" Schnarr (Kodytek, Järventie 5c4) 1-1; 33'16" Schnarr (De Luca, Kreü) 1-2; 42'28" Lammikko (Lehtonen, Strömwall 5c4) 2-2; 54'44" Malgin (Knak) 3-2; 57'51" De Luca (Schnarr, Järventie 6c4) 3-3.
ZURIGO - Zumbühl; Berni, Weber; Knak, Malgin, Strömwall; Marti, Kukan; Balcers, Grant, Fröden; Geering, Lehtonen; Gruber, Lammikko, Bader; Schwendeler; Baechler, Sigrist, Riedi; Baltisberger.
AMBRÌ - Senn; Pezzullo, Wüthrich; Järventie, Schnarr, De Luca; Kreü, Heed; Müller, Kodytek, Joly; I. Dotti, Bachmann; Borradori, Heim, Muggli; Z. Dotti, Häfliger; L. Landry, M. Landry, Pestoni.
Penalità: 3x2' Zurigo, 2x2' Ambrì
Note: Swiss Life Arena, 12'000 spettatori. Arbitri: Lemelin / Weber - Schleger / Altmann
Le altre - Nelle altre partite di serata, l'Ajoie ha ceduto per 4-1 in casa contro il Berna. Vittoria in trasferta anche per il Ginevra, capace nonostante le numerose assenze di sbancare Friborgo con il minimo degli scarti (1-0). Successi casalinghi importanti per il Bienne (4-2 sul Kloten), per il Davos (4-3 sul Rapperswil dopo rigori) e dello Zugo (3-2 contro il Langnau).
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|17
|44
|16
|1
|71
|38
|33
|2
|Ambrì
|17
|30
|10
|7
|53
|50
|3
|3
|Ginevra
|18
|29
|10
|8
|46
|53
|-7
|4
|Langnau
|19
|29
|9
|10
|66
|56
|10
|5
|Berna
|16
|28
|9
|7
|45
|39
|6
|6
|Friborgo
|18
|27
|9
|9
|57
|44
|13
|7
|Zugo
|12
|25
|8
|4
|41
|26
|15
|8
|Lausanne HC
|19
|24
|8
|11
|56
|67
|-11
|9
|Bienne
|17
|23
|7
|10
|55
|57
|-2
|10
|Davos
|18
|23
|8
|10
|43
|52
|-9
|11
|Lugano
|17
|22
|7
|10
|53
|58
|-5
|12
|Ajoie
|18
|22
|8
|10
|54
|62
|-8
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|18
|19
|6
|12
|48
|65
|-17
|14
|EHC Kloten
|18
|18
|6
|12
|44
|65
|-21