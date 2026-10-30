Franjo von Allmen è lo «Skieur d’Or»: battuti Brignone e Odermatt
Triplo medagliato d’oro ai Giochi olimpici, il bernese è stato premiato dall’Associazione internazionale dei giornalisti di sci.
SCI ALPINO - Franjo von Allmen è stato eletto «Skieur d’Or» dall'Associazione internazionale dei giornalisti di sci. Il 25enne bernese ha conquistato il prestigioso riconoscimento grazie a una stagione straordinaria, culminata con la conquista di tre medaglie d'oro ai Giochi olimpici.
Oltre ai successi olimpici, Von Allmen si è distinto in Coppa del mondo, imponendosi nelle discese di Val Gardena e Crans-Montana e conquistando altri cinque piazzamenti sul podio. «È sempre piacevole ripensare a ciò che ho realizzato la scorsa stagione. Ma attendo con ancora più impazienza questa stagione e spero di poter fare ancora meglio», ha dichiarato lo sciatore sul sito della Federazione internazionale di sci (FIS).
Davanti a Brignone
Nella votazione, il bernese ha avuto la meglio anche sul connazionale Marco Odermatt, già vincitore del riconoscimento nel 2022 e nel 2024. Von Allmen diventa così il nono atleta svizzero a ricevere il premio, entrando in un albo d'oro che comprende Carlo Janka (2010), Vreni Schneider (1994 e 1995), Pirmin Zurbriggen (1984, 1985, 1987 e 1990), Maria Walliser (1986), Erika Hess (1982), Marie-Theres Nadig (1981) e Bernhard Russi (1972).
Il riconoscimento, assegnato dal 1963 dall'Associazione internazionale dei giornalisti di sci, è stato conquistato dal bernese con un margine ridotto su Federica Brignone, vincitrice della precedente edizione.
La sciatrice italiana era tra le principali candidate dopo aver coronato il suo ritorno alle competizioni, in seguito a un grave infortunio al ginocchio, con la conquista di due medaglie d'oro ai Giochi olimpici disputati in Italia. A spuntarla è stato però Von Allmen, che aggiunge così un altro prestigioso riconoscimento alla sua stagione ricca di successi.