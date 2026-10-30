Franjo von Allmen è lo «Skieur d’Or»: battuti Brignone e Odermatt

Oltre ai successi olimpici, Von Allmen si è distinto in Coppa del mondo, imponendosi nelle discese di Val Gardena e Crans-Montana e conquistando altri cinque piazzamenti sul podio. «È sempre piacevole ripensare a ciò che ho realizzato la scorsa stagione. Ma attendo con ancora più impazienza questa stagione e spero di poter fare ancora meglio», ha dichiarato lo sciatore sul sito della Federazione internazionale di sci (FIS).