Cerca e trova immobili
Segnalaci
Tennis maschile
LIVE
S1
TTommy Paul
0
AAlcaraz, Carlos
0
Quarter Finals
TENNIS

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»

Il serbo rompe il silenzio sul rapporto con lo storico rivale: «È sempre stato strettamente professionale». E spiega perché tra i due non è mai nato un legame fuori dal campo.
Djokovic su Federer: «Mai stati amici»
IMAGO/PanoramiC
di 20min.ch | Chris Geiger
Djokovic su Federer: «Mai stati amici»
Il serbo rompe il silenzio sul rapporto con lo storico rivale: «È sempre stato strettamente professionale». E spiega perché tra i due non è mai nato un legame fuori dal campo.
TENNIS: Risultati e classifiche

BASILEA - Rivali per una vita, ma mai amici lontano dal campo. Novak Djokovic ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Roger Federer, ammettendo che tra loro due non è mai nato un legame personale.

Chiamato in causa durante la sua fugace apparizione agli Swiss Indoors (eliminato al secondo turno dal tedesco Struff), l’ex numero uno del mondo non ha lasciato spazio a interpretazioni. «Il mio rapporto con Federer è sempre stato strettamente professionale», ha dichiarato, secondo quanto riportato da "Eurosport".

Una distanza sul piano personale che non ha mai intaccato la stima per il campione svizzero. «Ho sempre avuto un grande rispetto per lui, e ciò rimane così perché ha contribuito enormemente allo sport di cui faccio parte», ha spiegato il 39enne. «Ha aperto la strada ai più giovani e gliene sono riconoscente, ma non abbiamo mai avuto un rapporto al di fuori dei campi. In realtà, deve sempre rimanere così perché siamo sempre stati rivali».

Una rivalità da 50 sfide
I numeri raccontano la portata di una delle rivalità più importanti della storia del tennis. Tra il 2006 e il 2020, Federer e Djokovic si sono affrontati 50 volte nel circuito ATP: il bilancio sorride al serbo, vittorioso in 27 occasioni contro le 23 dello svizzero. Anche nella corsa ai titoli del Grande Slam Djokovic è davanti, con 24 trofei contro i 20 conquistati dal basilese.

Decenni di sfide, battaglie memorabili e confronti ai massimi livelli non sono dunque bastati a trasformare la rivalità in un’amicizia. Un epilogo diverso da quello del rapporto tra Federer e Rafael Nadal: anche loro avversari storici, ma capaci nel tempo di costruire un legame personale molto più stretto e caloroso.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
atpnovak djokovicrivalità sportivaroger federerswiss indoors basilea
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
2 gior
30
44

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
2 gior
58
241

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
2 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese
LIVE
LUGANESE
1 gior
77
103

Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
3 gior
11
70

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
2 gior
8
56

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
1 gior
7
45

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA / SVIZZERA
1 gior

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
1 gior

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Senza salario e senza diritti
LIVE
CANTONE
9 ore
5
63

Senza salario e senza diritti

Dodici anni e mezzo complessivi ai truffatori multimilionari
LIVE
CANTONE
22 ore

Dodici anni e mezzo complessivi ai truffatori multimilionari

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
38

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti
LIVE
CANTONE
5 ore
81
185

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti

È "sbobba". E sembra piacerci
LIVE
CANTONE
9 ore
14
32

È "sbobba". E sembra piacerci

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
2 gior

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7
28

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
2 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
2 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti
LIVE
CANTONE
1 gior
51
123

Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
2 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
1 gior
4
27

Camion contro moto sulla cantonale

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
3 gior
84
205

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»
LIVE
CANTONE
1 gior
31
57

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
2 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)
LIVE
FOCUS
9 ore
5

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
2 gior
54
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
2 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
15
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
LIVE
BIASCA
18 ore
5
9

Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza
LIVE
ARGOVIA
6 ore
68

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Un bombolone alla crema come arma del delitto
LIVE
ITALIA
1 gior
19

Un bombolone alla crema come arma del delitto

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
69

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
9
110

Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
2 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio
LIVE
EUROPA
1 gior
2
8

Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
2 gior

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni
LIVE
HCAP
1 gior
29
51

Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni

Dove l'acqua lo aveva spezzato
LIVE
VALLEMAGGIA
9 ore
3
10

Dove l'acqua lo aveva spezzato

Bambina attaccata da un lupo: è grave
LIVE
GERMANIA
1 gior
44
33

Bambina attaccata da un lupo: è grave

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte
LIVE
GIAPPONE
1 gior
12

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte

«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»
LIVE
LUGANO
22 ore
6
14

«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
2 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
29

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
2 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
15
37

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato

ULTIME NOTIZIE SPORT
La Russia può tornare ai Mondiali
LIVE
HOCKEY
3 ore
11
53

La Russia può tornare ai Mondiali

Kevin Brenna è il nuovo CFO dell'Ambrì
LIVE
HCAP
4 ore
2

Kevin Brenna è il nuovo CFO dell'Ambrì

Due giornate di squalifica in più per Carr
LIVE
NATIONAL LEAGUE
4 ore
12

Due giornate di squalifica in più per Carr

Derby da brividi: l'Ambrì vuole spezzare la maledizione di Halloween
LIVE
DERBY
4 ore
5
12

Derby da brividi: l'Ambrì vuole spezzare la maledizione di Halloween

Ultimi giorni per votare il miglior sportivo ticinese
LIVE
MIGLIORI SPORTIVI TICINESI
5 ore
2

Ultimi giorni per votare il miglior sportivo ticinese

Kym, che impresa: eliminato Shelton a Basilea
LIVE
TENNIS
6 ore
1
5

Kym, che impresa: eliminato Shelton a Basilea

Vince Antonelli o vince il computer?
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
8 ore
8
7

Vince Antonelli o vince il computer?

Il Lugano sa graffiare, Ambrì avvisato
LIVE
HCL
17 ore
15
55

Il Lugano sa graffiare, Ambrì avvisato

Lara, nessun ripensamento
LIVE
SCI ALPINO
17 ore
27
35

Lara, nessun ripensamento

Djokovic piange a Basilea
LIVE
SPORT SPRINT

Djokovic piange a Basilea