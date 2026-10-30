Djokovic su Federer: «Mai stati amici»

Una distanza sul piano personale che non ha mai intaccato la stima per il campione svizzero. «Ho sempre avuto un grande rispetto per lui, e ciò rimane così perché ha contribuito enormemente allo sport di cui faccio parte», ha spiegato il 39enne. «Ha aperto la strada ai più giovani e gliene sono riconoscente, ma non abbiamo mai avuto un rapporto al di fuori dei campi. In realtà, deve sempre rimanere così perché siamo sempre stati rivali».

Una rivalità da 50 sfide

I numeri raccontano la portata di una delle rivalità più importanti della storia del tennis. Tra il 2006 e il 2020, Federer e Djokovic si sono affrontati 50 volte nel circuito ATP: il bilancio sorride al serbo, vittorioso in 27 occasioni contro le 23 dello svizzero. Anche nella corsa ai titoli del Grande Slam Djokovic è davanti, con 24 trofei contro i 20 conquistati dal basilese.