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FORMULA 1

Lewis Hamilton si prende la pole

Il pilota della Ferrari è stato il migliore in qualifica
Lewis Hamilton si prende la pole
IMAGO / ZUMA Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Lewis Hamilton si prende la pole
Il pilota della Ferrari è stato il migliore in qualifica
Russell in prima fila. Quinto tempo per Antonelli.
SPORT: Risultati e classifiche

CITTÀ DEL MESSICO - Un battito di ciglia o qualcosa del genere. Questo ha separato Lewis Hamilton, che ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Messico di Formula 1, e George Russell. Il pilota della Mercedes ha fatto un grande giro, un grande tempo; il connazionale della Ferrari è tuttavia stato semplicemente perfetto, facendo capire di avere le intenzioni e le possibilità per dire la sua nella gara domenicale.

Dalla seconda fila scatteranno Charles Leclerc, deluso per le sbavature commesse nel momento decisivo delle qualifiche, e Kimi Antonelli, “aiutato” dalla penalizzazione di una posizione inflitta a Max Verstappen, che aveva ottenuto un crono migliore. Accanto all’olandese, in terza fila, ci sarà invece Lando Norris. La top-ten dei tempi delle prove è stata completata da Hadjar, Lawson, Lindblad e Gasly.

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