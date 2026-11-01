Marc Marquez domina a Sepang

Alle sue spalle hanno chiuso Pedro Acosta e il fratello Alex Marquez. A seguire Ogura, Bastianini e Bezzecchi. Nelle retrovie Pecco Bagnaia, solo 13esimo.

In Moto2 vittoria per Alonso, davanti a Holgado e Piqueras con Guevara - quarto - che si è portato a 3,5 punti dall'attuale leader Gonzalez, oggi quinto. Nella classe più piccola si è invece imposto il già sicuro campione del mondo Quiles, il quale ha preceduto Pratama e Carpe.