Marc Marquez domina a Sepang
A tre gare dalla fine del Mondiale lo spagnolo ha 44 punti di margine su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.
A tre gare dalla fine del Mondiale lo spagnolo ha 44 punti di margine su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.
SEPANG - Colpo grosso di Marc Marquez in chiave Mondiale a Sepang. Dopo il secondo posto nella sprint di ieri, lo spagnolo - al suo settimo successo stagionale, l'80 esimo in MotoGP - ha vinto e dominato la gara domenicale, portando a 44 punti il vantaggio su Jorge Martin (assente per infortunio) e a 67 quello su Marco Bezzecchi. Con tre gare ancora da disputare, Marquez avrà così il primo match point già la prossima settimana in Qatar, dove potrebbe conquistare il suo decimo titolo mondiale.
Alle sue spalle hanno chiuso Pedro Acosta e il fratello Alex Marquez. A seguire Ogura, Bastianini e Bezzecchi. Nelle retrovie Pecco Bagnaia, solo 13esimo.
In Moto2 vittoria per Alonso, davanti a Holgado e Piqueras con Guevara - quarto - che si è portato a 3,5 punti dall'attuale leader Gonzalez, oggi quinto. Nella classe più piccola si è invece imposto il già sicuro campione del mondo Quiles, il quale ha preceduto Pratama e Carpe.