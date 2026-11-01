Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

La richiesta di gerenza coatta parziale riguarda esclusivamente le conseguenze finanziarie e giuridiche dell'incendio. L'avvocato sollecita inoltre un'indagine ufficiale sui conti comunali, accompagnata da istruzioni alle autorità locali. Secondo Fanti, è necessario intervenire rapidamente, anche perché il preventivo comunale per il 2027 dovrà essere approvato il prossimo 20 dicembre.

L'istanza, consultata dall'agenzia Ansa, precisa che l'iniziativa «non mira né a far accertare una responsabilità, né a pregiudicare il procedimento penale, nel quale le persone indagate beneficiano della presunzione di innocenza». Le misure richieste hanno invece carattere preventivo e riguardano esclusivamente la vigilanza finanziaria e amministrativa, indipendentemente dall'esito dei procedimenti giudiziari. L'obiettivo è garantire che il Comune sia preparato ad affrontare tutti gli scenari plausibili.