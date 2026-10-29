Infermiera uccisa con l'insulina: le ricerche sullo smartphone e quella cremazione sospetta

I primi sospetti

Le indagini sono partite nel luglio 2024, dopo una segnalazione dell'Azienda ospedaliera. Gli esami effettuati dopo la morte avevano rivelato che le ripetute e gravissime crisi ipoglicemiche della donna non erano dovute a cause naturali, ma a somministrazioni esterne di insulina. Anche i genitori della vittima avevano espresso forti dubbi sulle circostanze del decesso e sulla frettolosa cremazione del corpo, disposta dal genero.