Manifestazioni e Halloween: allerta «elevatissima»
Si prospetta un sabato ad alta tensione
PARIGI - Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, ha allertato i prefetti di tutto il paese su un rischio «elevatissimo» di violenze urbane in concomitanza con le manifestazioni di sabato prossimo.
In un telegramma ai prefetti, Nuñez esorta alla vigilanza per sabato, secondo un documento che BFM TV ha consultato: «Sono stati individuati sui social molteplici appelli a raduni nel centro delle città, in tutte le piazze pubbliche, con il pretesto della festa di Halloween», si legge nel messaggio.
«L'analisi dell'infografica di questi appelli - continua il messaggio del ministro - non lascia dubbi sulle intenzioni dei loro autori di commettere nuove azioni violente. Per questo, ad inizio serata e fino a tarda notte, il rischio di violenze urbane è elevatissimo». Il ministro chiede «un'attenzione del tutto particolare agli appelli a radunarsi in tutte le piazze pubbliche a partire dalle 20», che si stanno moltiplicando e «al rischio di cortei selvaggi che ne deriva, con il pretesto della festa di Halloween».