Manifestazioni e Halloween: allerta «elevatissima»

In un telegramma ai prefetti, Nuñez esorta alla vigilanza per sabato, secondo un documento che BFM TV ha consultato: «Sono stati individuati sui social molteplici appelli a raduni nel centro delle città, in tutte le piazze pubbliche, con il pretesto della festa di Halloween», si legge nel messaggio.

«L'analisi dell'infografica di questi appelli - continua il messaggio del ministro - non lascia dubbi sulle intenzioni dei loro autori di commettere nuove azioni violente. Per questo, ad inizio serata e fino a tarda notte, il rischio di violenze urbane è elevatissimo». Il ministro chiede «un'attenzione del tutto particolare agli appelli a radunarsi in tutte le piazze pubbliche a partire dalle 20», che si stanno moltiplicando e «al rischio di cortei selvaggi che ne deriva, con il pretesto della festa di Halloween».