Stop all’area a caldo dell’ex Ilva: rigettati i ricorsi

I giudici sottolineano che «l'accertamento svolto dai giudici di merito circa la sussistenza dei pericoli 'gravi e rilevanti' che impongono la sospensione dell'attività sia congruamente fondato sulle complessive risultanze istruttorie e informato al principio di precauzione, senza violare il principio di proporzionalità».

La Cassazione ha confermato il decreto della Corte d'Appello di Milano, che aveva assegnato 90 giorni per completare le operazioni di sospensione degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Fino ad ora gli impianti sono però rimasti in pre-riscaldo dopo il decreto varato dal governo, che ha permesso ai commissari di mantenerli in questa condizione almeno fino alla pronuncia della corte di Cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre.