Google affonda a Wall Street

Alphabet ha registrato un aumento del fatturato trimestrale del 25% su base annua, raggiungendo 127,6 miliardi di dollari (105,6 miliardi di franchi). Un risultato leggermente inferiore alle aspettative degli analisti. L'utile è invece diminuito di circa un quarto, scendendo a poco meno di 26,2 miliardi di dollari. A pesare sull'andamento degli utili sono sempre più le oscillazioni del valore degli investimenti, tra cui quello nella società spaziale SpaceX.