Google affonda a Wall Street
La crescita della pubblicità e del fatturato cloud non basta a convincere il mercato sulla strategia AI di Alphabet: i titoli giù del 13%.
NEW YORK - Google affonda a Wall Street dopo una trimestrale deludente, che ha riacceso i timori sulla sostenibilità del boom dell'intelligenza artificiale. I titoli del colosso tecnologico perdono il 13,03%.
La casa madre di Google, Alphabet, delude le aspettative
Grazie ai nuovi riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale, le ricerche su Google aumentano. Ma la crescita dei ricavi nel settore principale del gigante di Internet rallenta, deludendo come detto Wall Street.
Alphabet ha registrato un aumento del fatturato trimestrale del 25% su base annua, raggiungendo 127,6 miliardi di dollari (105,6 miliardi di franchi). Un risultato leggermente inferiore alle aspettative degli analisti. L'utile è invece diminuito di circa un quarto, scendendo a poco meno di 26,2 miliardi di dollari. A pesare sull'andamento degli utili sono sempre più le oscillazioni del valore degli investimenti, tra cui quello nella società spaziale SpaceX.
Ricerca AI meno redditizia
I ricavi pubblicitari legati alle ricerche su Google, una delle principali fonti di guadagno del gruppo, sono cresciuti del 12% su base annua, raggiungendo 63,35 miliardi di dollari. Un dato inferiore alle attese degli analisti, che in media prevedevano circa 65 miliardi di dollari.
Durante una teleconferenza con gli analisti, il manager di Google Philipp Schindler ha spiegato che le richieste di ricerca stanno aumentando a un ritmo che non si vedeva da cinque anni. Tuttavia, gli spazi pubblicitari nella modalità AI sono ancora meno redditizi per il gruppo rispetto a quelli dei tradizionali risultati di ricerca.
Il fatturato dei servizi cloud, un settore particolarmente seguito dagli investitori, è più che raddoppiato, raggiungendo 30,7 miliardi di dollari e superando le aspettative del mercato. Google sviluppa i propri modelli di intelligenza artificiale con il marchio Gemini, ma mette anche a disposizione i suoi server per offrire servizi cloud ad altre aziende.
Decine di miliardi di dollari per l'espansione dell'AI
Come gli altri giganti della tecnologia, anche Alphabet investe decine di miliardi di dollari per potenziare le infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale. Nell'ultimo trimestre, gli investimenti in capitale hanno superato i 51 miliardi di dollari, contro i quasi 45 miliardi dei tre mesi precedenti. Già tre mesi fa, Alphabet aveva sorpreso negativamente gli investitori, alzando le previsioni di spesa per le infrastrutture di quest'anno a una cifra compresa tra 195 e 205 miliardi di dollari.