Crolla un "camino delle fate" in Cappadocia: due morti

«Nell'area interessata dal crollo erano presenti delle persone. Sebbene non si tratti di una zona destinata al passaggio dei pedoni - e quindi non particolarmente affollata - vi erano comunque delle persone. Sul posto sono giunte la gendarmeria e le forze di polizia. Sono in corso intensi interventi di soccorso. Le persone vengono allontanate dalla zona per precauzione, dato il rischio di ulteriori crolli», ha riferito inoltre il corrispondente di Ntv presente sul posto. Secondo il giornalista, la frana si è verificata alle 15 ora locale, le 13 in Svizzera.

La Cappadocia, una delle mete turistiche più conosciute della Turchia, era già stata interessata da episodi simili. Nel 2024 e nel 2025 alcune frane avevano provocato il crollo di diversi "camini delle fate", le caratteristiche formazioni rocciose dalla forma piramidale. In quelle occasioni, tuttavia, non si erano registrati né feriti né vittime.