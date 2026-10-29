Crolla un "camino delle fate" in Cappadocia: due morti
Il sito turistico è stato temporaneamente chiuso per garantire la sicurezza dei visitatori e permettere ulteriori accertamenti.
Il sito turistico è stato temporaneamente chiuso per garantire la sicurezza dei visitatori e permettere ulteriori accertamenti.
ISTANBUL - Un "camino delle fate" è crollato all'ingresso del Museo all'aperto di Göreme, in Cappadocia, causando la morte di due persone. Una terza persona è stata tratta in salvo e trasportata in ospedale perché ferita. Lo ha annunciato il governatore di Nevşehir, Hüseyin Kök.
«A seguito di un crollo roccioso innescato da una frana a Göreme, abbiamo recuperato i corpi di due persone. Una persona ferita è stata trasportata in ospedale, dove sta ricevendo le cure d'emergenza. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso», ha dichiarato il governatore, precisando che la frana è stata provocata dalle «abbondanti precipitazioni», come riferisce anche l'emittente Ntv.
«Nell'area interessata dal crollo erano presenti delle persone. Sebbene non si tratti di una zona destinata al passaggio dei pedoni - e quindi non particolarmente affollata - vi erano comunque delle persone. Sul posto sono giunte la gendarmeria e le forze di polizia. Sono in corso intensi interventi di soccorso. Le persone vengono allontanate dalla zona per precauzione, dato il rischio di ulteriori crolli», ha riferito inoltre il corrispondente di Ntv presente sul posto. Secondo il giornalista, la frana si è verificata alle 15 ora locale, le 13 in Svizzera.
La Cappadocia, una delle mete turistiche più conosciute della Turchia, era già stata interessata da episodi simili. Nel 2024 e nel 2025 alcune frane avevano provocato il crollo di diversi "camini delle fate", le caratteristiche formazioni rocciose dalla forma piramidale. In quelle occasioni, tuttavia, non si erano registrati né feriti né vittime.