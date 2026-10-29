ISRAELE
Scrutinio quasi finito, Likud guadagna un seggio
Il partito di Netanyahu arriva a 27 quando è stato esaminato il 97,3% dei voti
Olivier Fitoussi/dpa
Fonte Ats Ans
Scrutinio quasi finito, Likud guadagna un seggio
Il partito di Netanyahu arriva a 27 quando è stato esaminato il 97,3% dei voti
TEL AVIV - Con il 97,3% dei voti scrutinati, il Likud si rafforza di un seggio, a scapito del partito ultraortodosso Shas, e ha ora 27 seggi. Yashar! di Eisenkot 21, Bennett-Lapid 12, Lista Araba Unita 11, Democratici 8, Ra'am 8, Israel Beiteinu 7, Ben Gvir 7, Giudaismo Unito della Torah 7, Shas 6, Sionismo Religioso di Smotrich 6.
Il quadro dei due blocchi rimane invariato, con la coalizione di Netanyahu che ottiene 53 seggi, il Blocco del Cambiamento 48 e i partiti arabi 19.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO