Facebook avviserà i genitori se i figli cercano contenuti sull'autolesionismo
Meta estende anche al social blu gli avvisi già introdotti su Instagram. Le notifiche saranno disponibili per chi utilizza gli strumenti di supervisione.
Meta estende anche al social blu gli avvisi già introdotti su Instagram. Le notifiche saranno disponibili per chi utilizza gli strumenti di supervisione.
MONDO - Meta estende anche a Facebook gli avvisi destinati ai genitori quando i figli adolescenti effettuano ricerche su termini legati all'autolesionismo. La novità, annunciata dalla società, sarà disponibile a livello globale per i genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione.
Il sistema di notifiche era già stato introdotto su Instagram nel febbraio 2026. A luglio, la piattaforma aveva inoltre iniziato a inviare avvisi ai genitori in relazione alle conversazioni dei figli adolescenti con Meta AI riguardanti il suicidio o l'autolesionismo.
Con l'estensione annunciata oggi, le misure di protezione coinvolgono anche Facebook, affiancandosi a quelle già previste per Instagram, Messenger e il chatbot basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda. L'obiettivo è consentire ai genitori di individuare possibili situazioni di rischio attraverso gli strumenti di supervisione.
Meta sta inoltre sperimentando un sistema che permetterebbe di allertare i servizi di emergenza qualora una conversazione con Meta AI suggerisse un rischio imminente di suicidio. Si tratta, per il momento, di una funzionalità ancora in fase di test.
«Meta già incoraggia le persone a rivolgersi a linee di supporto specializzate e ad adulti di fiducia», sottolinea la società. Le nuove notifiche si aggiungono agli strumenti che permettono ai genitori di monitorare le esperienze dei figli adolescenti con l'intelligenza artificiale. Tra questi figura anche la possibilità di visualizzare gli argomenti sui quali i ragazzi hanno interagito con Meta AI nel corso della settimana precedente.