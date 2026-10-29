Cocaina nascosta nei flaconi di shampoo, ora rischia la pena di morte. Il video della scoperta
Una donna brasiliana di 36 anni è stata arrestata all'aeroporto di Bali con 3,6 chili di droga liquida nascosti tra i prodotti di bellezza.
Una donna brasiliana di 36 anni è stata arrestata all'aeroporto di Bali con 3,6 chili di droga liquida nascosti tra i prodotti di bellezza.
BALI - Arriva ai controlli di sicurezza e appoggia il trolley sul nastro trasportatore. I liquidi per la cura personale sono sistemati con precisione e divisi in vari sacchetti, come previsto dalle disposizioni aeroportuali. Tutto sembra in ordine. Ma dietro l'apparente normalità di sette flaconi di shampoo e prodotti beauty si nasconde un carico decisamente meno innocuo: 3,6 chilogrammi di cocaina liquida. A fare la scoperta è la polizia dell'aeroporto di Bali, in Indonesia, che ha arrestato una donna brasiliana di 36 anni con l'accusa di traffico di droga.
Per trasportare lo stupefacente, alla donna sarebbe stato promesso un compenso equivalente a circa 40.000 pesos indonesiani. Una somma che ora rischia di costarle ben più della libertà.
In Indonesia, infatti, le leggi antidroga sono tra le più severe al mondo e la 36enne rischia una condanna all'ergastolo o addirittura la pena di morte.
L'eventualità di un'esecuzione appare tuttavia remota: nel Paese non viene eseguita una condanna capitale dal 29 luglio 2016.