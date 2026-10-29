Cocaina nascosta nei flaconi di shampoo, ora rischia la pena di morte. Il video della scoperta

BALI - Arriva ai controlli di sicurezza e appoggia il trolley sul nastro trasportatore. I liquidi per la cura personale sono sistemati con precisione e divisi in vari sacchetti, come previsto dalle disposizioni aeroportuali. Tutto sembra in ordine. Ma dietro l'apparente normalità di sette flaconi di shampoo e prodotti beauty si nasconde un carico decisamente meno innocuo: 3,6 chilogrammi di cocaina liquida. A fare la scoperta è la polizia dell'aeroporto di Bali, in Indonesia, che ha arrestato una donna brasiliana di 36 anni con l'accusa di traffico di droga.