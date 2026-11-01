Auto prende fuoco sul passo dell'Oberalp

L'uomo è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, dove ha accostato e si è messo in salvo. Nonostante il rapido intervento dei pompieri, le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo.

La Oberalpstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, per permettere ai soccorritori di spegnere l'incendio e recuperare il mezzo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Andermatt, una ditta locale di soccorso stradale e la Polizia cantonale urana.