Auto prende fuoco sul passo dell'Oberalp
È successo ieri, 31 ottobre, poco dopo le 18:30. Nessuno è rimasto ferito.
È successo ieri, 31 ottobre, poco dopo le 18:30. Nessuno è rimasto ferito.
ANDERMATT - Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale urana, l'auto, immatricolata nel Canton Svitto, stava scendendo lungo la Oberalpstrasse quando, poco dopo aver superato la galleria di protezione nei pressi della sommità del passo, il conducente ha notato del fumo provenire dal baule.
L'uomo è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, dove ha accostato e si è messo in salvo. Nonostante il rapido intervento dei pompieri, le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo.
La Oberalpstrasse è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, per permettere ai soccorritori di spegnere l'incendio e recuperare il mezzo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Andermatt, una ditta locale di soccorso stradale e la Polizia cantonale urana.