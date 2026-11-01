Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

La polizia è intervenuta con gli idranti per disperdere la folla, ma le violenze non si sono fermate. Secondo quanto comunicato dalla polizia comunale, i manifestanti si sono divisi in piccoli gruppi, spostandosi in diverse zone del Distretto 4. In più punti sono stati incendiati container, biciclette elettriche e monopattini elettrici. In Zwinglistrasse un'automobile è stata data alle fiamme, mentre le vetrine di alcuni negozi nei pressi di Helvetiaplatz sono state danneggiate.



Soccorsi ostacolati

Particolarmente grave quanto accaduto poco dopo la mezzanotte durante un intervento di soccorso in Brauerstrasse. Una pattuglia della polizia, chiamata per un'emergenza medica, è stata aggredita dalla folla. La vettura degli agenti è stata danneggiata, costringendoli a ritirarsi prima di poter prestare assistenza a un adolescente rimasto gravemente ferito alle gambe in seguito a un incidente. A riferire l'episodio è stata la stessa polizia.