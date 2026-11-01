Allegri piange nella "sua" Torino

TORINO - Reduce dalla sconfitta sul campo del Genoa, la Juventus ha rialzato la testa battendo 2-0 il Napoli dell'ex Massimiliano Allegri. A Torino i bianconeri hanno fatto la differenza nel finale: al 70' con un mancino imprendibile di Alajbegovic, al suo primo gol in Serie A, e al 90' con un altro bolide partito dal piede di Boga.