NHL
NHL
SERIE A
Allegri piange nella "sua" Torino
Nel big match giocato allo Stadium i bianconeri hanno piegato 2-0 il Napoli
IMAGO / LaPresse
Allegri piange nella "sua" Torino
0 / 1
Allegri piange nella "sua" Torino
Nel big match giocato allo Stadium i bianconeri hanno piegato 2-0 il Napoli
Allegri piange nella "sua" Torino
Nel big match giocato allo Stadium i bianconeri hanno piegato 2-0 il Napoli
TORINO - Reduce dalla sconfitta sul campo del Genoa, la Juventus ha rialzato la testa battendo 2-0 il Napoli dell'ex Massimiliano Allegri. A Torino i bianconeri hanno fatto la differenza nel finale: al 70' con un mancino imprendibile di Alajbegovic, al suo primo gol in Serie A, e al 90' con un altro bolide partito dal piede di Boga.
In classifica gli uomini di Spalletti sono settimi con 17 punti, tre in più dello stesso avversario di serata, rimasto in dieci dal 75' per l'espulsione di Marianucci.
Nel match delle 18, il Genoa ha centrato la terza vittoria consecutiva imponendosi 2-1 a Lecce grazie alle reti di Osmajić e Messias. Inutile il gol di Maleh.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT