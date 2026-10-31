Fatti di Camignolo, l'OCST difende i due agenti: «Il rischio è che cresca la paura di agire»

Secondo il sindacato, è fondamentale distinguere tra la ricostruzione di un intervento effettuata a posteriori, quando si dispone di tempo e di tutti gli elementi raccolti, e le condizioni nelle quali un agente è chiamato a decidere sul terreno, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. Una differenza che, sostiene l'organizzazione, deve essere tenuta in considerazione nella valutazione dell'operato dei poliziotti.

«Il rischio è che cresca la paura di agire»

La preoccupazione principale riguarda le possibili conseguenze sul comportamento degli agenti. «Se ogni intervento delicato può trasformarsi in un problema personale o giudiziario, si rischia di generare esitazione proprio in chi è chiamato a proteggere la popolazione e a garantire l'ordine pubblico», avverte il sindacato.