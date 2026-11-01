La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Heidi indossa anche il pannolino per la trasformazione

Per Klum si tratta della 25ª edizione della sua celebre festa di Halloween, diventata negli anni un appuntamento mondano molto atteso. Tra i suoi travestimenti più memorabili figurano un gigantesco verme, Medusa ed E.T., il celebre extraterrestre del film di Steven Spielberg. Anche quest'anno, dietro la spettacolare trasformazione c'è il truccatore specializzato in effetti speciali Mike Marino. La preparazione richiede molte ore e comporta anche qualche sacrificio: Klum ha raccontato che, quando i costumi rendono impossibile andare in bagno, arriva persino a indossare un pannolino. L'obiettivo è restare nel travestimento il più a lungo possibile, per consentire agli ospiti di scattare fotografie con lei.

Assente il marito Tom Kaulitz

Una delle particolarità di questa edizione è stata l'assenza del marito Tom Kaulitz, che negli ultimi anni aveva spesso partecipato ai travestimenti della moglie. In passato era stato il pescatore accanto a Heidi trasformata in verme, l'uovo del suo costume da pavone e un guerriero pietrificato quando lei aveva scelto di impersonare Medusa. Quest'anno, però, gli impegni musicali lo hanno trattenuto in Germania. Nel podcast «Kaulitz Hills», Tom e il fratello Bill avevano annunciato che non avrebbero potuto partecipare a causa di un concerto. «Naturalmente avrei voluto tenere Tom per mano, sia ad Halloween che all'inizio del tour», ha dichiarato Klum alla rivista «Bunte». «Ma non si può ballare a tutte le feste contemporaneamente!».