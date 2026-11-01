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La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

La supermodella Heidi Klum ha sorpreso gli ospiti della sua celebre festa a New York con un travestimento decisamente originale. Assente il marito Tom Kaulitz.
La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
La supermodella Heidi Klum ha sorpreso gli ospiti della sua celebre festa a New York con un travestimento decisamente originale. Assente il marito Tom Kaulitz.

NEW YORK - Una gigantesca mano mozzata, con tanto di unghie rosse, ossa e tendini in bella vista. Heidi Klum ha stupito ancora una volta con il suo travestimento di Halloween, presentandosi alla sua tradizionale festa a New York con un costume tanto spettacolare quanto inquietante. La supermodella ha infilato le gambe nel dito medio e nell'anulare della mano, mentre il volto spuntava da un'apertura dall'aspetto carnoso, accanto a una ferita spalancata. Sul tappeto rosso non si è fatta mancare nemmeno qualche spruzzo di sangue finto e una lingua rosso sangue.

Il costume era talmente ingombrante che Klum sarebbe stata trasportata fino alla festa nel vano di carico di un piccolo camion. L'ispirazione? La sua stessa mano sinistra. «Mi sono chiesta come avrei potuto infilare il mio corpo in questa mano», ha raccontato al suo arrivo. Già nelle ore precedenti, la modella aveva alimentato la curiosità dei fan pubblicando sui social alcuni dettagli della lunga trasformazione. La festa si è svolta al ristorante Cathédrale, nell'East Village di New York, noto per la sua imponente sala da pranzo che ricorda una cattedrale.

Heidi indossa anche il pannolino per la trasformazione
Per Klum si tratta della 25ª edizione della sua celebre festa di Halloween, diventata negli anni un appuntamento mondano molto atteso. Tra i suoi travestimenti più memorabili figurano un gigantesco verme, Medusa ed E.T., il celebre extraterrestre del film di Steven Spielberg. Anche quest'anno, dietro la spettacolare trasformazione c'è il truccatore specializzato in effetti speciali Mike Marino. La preparazione richiede molte ore e comporta anche qualche sacrificio: Klum ha raccontato che, quando i costumi rendono impossibile andare in bagno, arriva persino a indossare un pannolino. L'obiettivo è restare nel travestimento il più a lungo possibile, per consentire agli ospiti di scattare fotografie con lei.

Assente il marito Tom Kaulitz
Una delle particolarità di questa edizione è stata l'assenza del marito Tom Kaulitz, che negli ultimi anni aveva spesso partecipato ai travestimenti della moglie. In passato era stato il pescatore accanto a Heidi trasformata in verme, l'uovo del suo costume da pavone e un guerriero pietrificato quando lei aveva scelto di impersonare Medusa. Quest'anno, però, gli impegni musicali lo hanno trattenuto in Germania. Nel podcast «Kaulitz Hills», Tom e il fratello Bill avevano annunciato che non avrebbero potuto partecipare a causa di un concerto. «Naturalmente avrei voluto tenere Tom per mano, sia ad Halloween che all'inizio del tour», ha dichiarato Klum alla rivista «Bunte». «Ma non si può ballare a tutte le feste contemporaneamente!».

Il marito, tuttavia, era simbolicamente presente: la gigantesca mano riproduceva anche il tatuaggio con il nome di Tom, oltre all'anello di fidanzamento e alla fede nuziale. Tra gli ospiti della serata, sponsorizzata da grandi marchi, figuravano gli attori Kyle MacLachlan, noto per «Twin Peaks», e Neil Patrick Harris, protagonista di «How I Met Your Mother». La figlia Leni Klum ha invece scelto di travestirsi da Miss Piggy. I festeggiamenti erano iniziati già giovedì sera, quando Heidi aveva accolto un piccolo gruppo di invitati nella sua pizzeria nel quartiere di Soho. Per quell'occasione aveva rinunciato ai trucchi elaborati, scegliendo un abito arancione e stivali neri, in perfetto stile Halloween.

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