A Marchesi tocca il Dipartimento del territorio

«Mesi difficili segnati da incertezze»

Dopo il benvenuto di rito, la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti ha esordito con una lunga premessa: «Dopo due mesi particolarmente difficili, segnati da incertezze che hanno messo alla prova la fiducia della popolazione nelle Istituzioni, la prima volontà del Governo è stata chiara: restituire al Cantone un Governo il più possibile stabile, unito nel suo funzionamento e pienamente concentrato sul proprio compito».

Da questa premessa, la prima decisione presa nel corso della seduta odierna e relativa alla composizione dell'Ufficio presidenziale: «Fino alla fine della legislatura, la presidenza resterà affidata alla sottoscritta e la vicepresidenza a Raffaele De Rosa», ha spiegato la Presidente del CdS. «Mi preme sottolineare - ha quindi aggiunto - che questa prima decisione non è da considerare come una formalità, ma riassume bene lo spirito e la volontà di garantire stabilità alla conduzione del Cantone e dell'amministrazione cantonale».