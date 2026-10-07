A Marchesi tocca il Dipartimento del territorio
Marina Carobbio Guscetti: «Mesi difficili segnati da incertezze». Ma si ritorna alle origini: «Le responsabilità politiche, da oggi, sono quelle previste a inizio legislatura e le competenze sugli altri dipartimenti rimarranno invariate».
BELLINZONA - Il neo eletto consigliere di Stato Piero Marchesi dirigerà il Dipartimento del territorio. La decisione, presa nel corso della seduta ordinaria di questo mercoledì ─ la prima del governo nella sua nuova composizione ─ è stata comunicata durante un info point.
Con la cerimonia di giuramento tenutasi questa mattina a Bellinzona, infatti, Piero Marchesi (UDC) è entrato ufficialmente a far parte del Consiglio di Stato, raccogliendo l'eredità di Claudio Zali, coinvolto in due inchieste penali.
«Mesi difficili segnati da incertezze»
Dopo il benvenuto di rito, la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti ha esordito con una lunga premessa: «Dopo due mesi particolarmente difficili, segnati da incertezze che hanno messo alla prova la fiducia della popolazione nelle Istituzioni, la prima volontà del Governo è stata chiara: restituire al Cantone un Governo il più possibile stabile, unito nel suo funzionamento e pienamente concentrato sul proprio compito».
Da questa premessa, la prima decisione presa nel corso della seduta odierna e relativa alla composizione dell'Ufficio presidenziale: «Fino alla fine della legislatura, la presidenza resterà affidata alla sottoscritta e la vicepresidenza a Raffaele De Rosa», ha spiegato la Presidente del CdS. «Mi preme sottolineare - ha quindi aggiunto - che questa prima decisione non è da considerare come una formalità, ma riassume bene lo spirito e la volontà di garantire stabilità alla conduzione del Cantone e dell'amministrazione cantonale».
Nella medesima direzione va anche la seconda decisione: «Abbiamo deciso di ripristinare le responsabilità politiche originarie. La responsabilità politica sul settore della Magistratura e della Polizia cantonale torna sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, mentre la Divisione delle costruzioni torna sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento del territorio». «Ciò - ha evidenziato Carobbio Guscetti - avviene parallelamente all'ingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato, anche perché sono venute meno le ragioni alla base delle decisioni di allora. Da un lato, si è infatti concluso l'iter giudiziario relativo all'incidente che ha visto coinvolto il Consigliere di Stato Norman Gobbi, dall'altro non sussiste più la necessità di riequilibrare il carico di lavoro tra i dipartimenti. Infine, c'è la necessità di mantenere accorpati i settori della magistratura e della polizia. Le responsabilità politiche, da oggi, sono quindi quelle previste a inizio legislatura».
Quindi l'annuncio più atteso: «La terza decisione riguarda la ripartizione dei dipartimenti: con il subingresso del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi si è infine posta la questione di come ripartire i dipartimenti da qui alla fine della legislatura. Il neo eletto Consigliere di Stato subentrerà alla conduzione del Dipartimento del Territorio, mentre le competenze sugli altri dipartimenti rimarranno invariate».
il Consiglio di Stato ha stabilito dunque la seguente ripartizione dei Dipartimenti:
Dipartimento delle istituzioni
Direttore – Norman Gobbi
Supplente – Piero Marchesi
Dipartimento della sanità e della socialità
Direttore – Raffaele De Rosa
Supplente – Marina Carobbio Guscetti
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Direttrice – Marina Carobbio Guscetti
Supplente – Christian Vitta
Dipartimento del territorio
Direttore – Piero Marchesi
Supplente – Raffaele De Rosa
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Direttore – Christian Vitta
Supplente – Norman Gobbi
Controllo cantonale delle finanze
Direttore – Norman Gobbi
Le responsabilità politiche del settore della Magistratura, della Polizia cantonale e della Divisione delle costruzioni sono ristabilite nelle modalità previste a inizio legislatura.