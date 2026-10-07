Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore
Il pilota britannico partirà dalle ultime posizioni dopo il cambio del motore sulla sua Mercedes. Le sue speranze di titolo si fanno sempre più remote.
SINGAPORE - Nuovo duro colpo per George Russell. Il britannico dovrà prendere il via del Gran Premio di Singapore dalle ultime posizioni della griglia a causa della sostituzione del motore sulla sua Mercedes.
Il cambio è stato annunciato dal direttore della scuderia Toto Wolff e si è reso necessario dopo il ritiro del 28enne nel Gran Premio del Bahrein di domenica scorsa, causato da un guasto.
La penalizzazione complica ulteriormente le speranze di Russell nella corsa al titolo mondiale. Il britannico occupa il secondo posto in classifica e accusa 84 punti di ritardo dal compagno di squadra italiano Kimi Antonelli.
Con sette Gran Premi ancora da disputare, Russell sarà quindi chiamato a una gara in rimonta sul circuito di Singapore per mantenere viva una fiammella di speranza.