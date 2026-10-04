Festeggia Verstappen, festeggia (tantissimo) pure Antonelli

Rimandato il via perché, causa monsone, il circuito era allagato, la gara ha offerto cinquantacinque giri carichi di emozioni. Quelle regalate soprattutto da Verstappen il quale, scattato dalla pole ma ritrovatosi terzo alla prima curva (passato dalle due Mercedes), ha poi avuto la forza di risalire la china per tornare a ruggire dopo 301 giorni.