Festeggia Verstappen, festeggia (tantissimo) pure Antonelli
Russell fuori a cinque giri dalla fine: corsa-mondiale compromessa
Terzo posto per Hamilton, quarto per Leclerc.
Russell fuori a cinque giri dalla fine: corsa-mondiale compromessa
Terzo posto per Hamilton, quarto per Leclerc.
SEPANG - Un pazzo Gran Premio del Bahrain ha celebrato Max Verstappen il quale, al termine di un pomeriggio - nel Paese del Golfo - lunghissimo, ha colto la prima vittoria stagionale.
Rimandato il via perché, causa monsone, il circuito era allagato, la gara ha offerto cinquantacinque giri carichi di emozioni. Quelle regalate soprattutto da Verstappen il quale, scattato dalla pole ma ritrovatosi terzo alla prima curva (passato dalle due Mercedes), ha poi avuto la forza di risalire la china per tornare a ruggire dopo 301 giorni.
Sul traguardo, dopo una girandola di cambi pneumatici e almeno due safety car, l’olandese della Red Bull ha preceduto l’altro “vincitore” di giornata, quel Kimi Antonelli che, approfittando del ritiro di Russell a cinque giri dal termine (problemi di power-unit), ha visto dilatarsi fino a 84 punti il suo vantaggio nella classifica iridata.
Terzo posto per un enorme Lewis Hamilton, che ha preceduto Charles Leclerc in una giornata agrodolce per la Ferrari. Ritrovatesi nelle retrovie nei primissimi giri, tradite da una scelta di pneumatici sbagliatissima, anche approfittando delle safety le due rosse hanno ritrovato la luce girando a grande ritmo.
Quinto posto finale per l’ottimo Hadjar, che a lungo ha “annusato” il podio, capace di chiudere davanti a Piastri, Lawson e all’incredibile Alonso, che a 45 anni ha garantito punti iridati all’Aston Martin.