«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Meloni ha quindi fatto sua la frase «Io sono Giorgia Meloni» - il vocale dura appena quattro secondi - in quanto segno distintivo linguistico. La frase, se ricorda la celebre «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana», che negli anni è diventata una sorta di marchio di fabbrica di Meloni, scrive ancora il quotidiano italiano.

Il precedente

Della Meloni erano già apparse sul web foto generate dall'intelligenza artificiale. In primavera era passata all'offensiva e aveva invitato a un comportamento responsabile. Di lei circolerebbero infatti diverse immagini false, che «qualche solerte oppositore» spaccerebbe per vere, aveva scritto allora su X.