Il presidente dei Mondiali di Crans-Montana a processo per frode

Accuse contestate

Claude-Alain Schmidhalter contesta fermamente le accuse. «Respingo categoricamente queste accuse», ha dichiarato al Blick. «Esse derivano da una vecchia controversia con un ex socio di una società comune.» Assicura che i conti erano corretti e conformi alle regole in vigore. «Ho fiducia nella giustizia e affronto quindi il processo con serenità», ha aggiunto.