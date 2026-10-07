Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

Gli otto "comandamenti" di CR7:



1. «Ho personalmente proposto a Cristiano, senza intermediari, un piano per la sua stagione in nazionale. È stata una conversazione lunga e costruttiva».



2. «So quanto vive per e ama la nazionale, e quale peso essa abbia sulla scena internazionale; ancora di più, so quale peso e quale influenza positiva eserciti all'interno della nazionale da 24 anni».



3. «Il piano che ho proposto a Cristiano è stato accettato».



4. «Non ha mai messo in discussione le mie scelte. Si è dimostrato esemplare, leale e professionale».



5. «La partita contro la Norvegia non figurava nel piano che avevo stabilito per lui. Tuttavia, ho sentito che era riuscito a recuperare fisicamente dopo la prima partita e l'ho avvertito che avrei potuto essere portato a schierarlo. Cristiano ha accettato».



6. «Ho commesso un errore nel far riscaldare un giocatore della statura di Pelé o Maradona per poi non farlo entrare in campo. Se dovessi rifarlo, non lo rifarei».



7. «Per chiudere l'argomento: voglio Cristiano in nazionale. Anzi, non lo voglio solo un po', lo voglio davvero. Fortunatamente, anche lui crede in me. Ha creduto in me all'Al Nassr e anche qui».



8. «Riguardo al fatto di non aver salutato i tifosi. Ne abbiamo già parlato. Chi ha disputato più di 230 partite con la nazionale non ha bisogno che io gli dia lezioni d'amore per il Portogallo. È stato un momento di frustrazione che non cancella nulla. È il giocatore che firma più autografi, che fa più selfie, che coccola di più i tifosi. Non creiamo problemi dove non ce ne sono. Quando non si è contenti, si reagisce. Tutto qui».

