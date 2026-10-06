Ronaldo contro Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo ha raccontato la sua verità riguardo alla disputa con Jorge Jesus e alla partenza anticipata dal ritiro del Portogallo
Cristiano Ronaldo ha raccontato la sua verità riguardo alla disputa con Jorge Jesus e alla partenza anticipata dal ritiro del Portogallo
PORTO - Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio sulla sua fuga dal ritiro della nazionale portoghese. Il 41enne, rimasto per 90 minuti in panchina nella sfida di Nations League contro la Norvegia, martedì sera ha affidato a Instagram una lunga dichiarazione per ricostruire quanto accaduto.
«Se sono in forma fisicamente, gioco per il mio club - e spero di segnare gol -, sarò pronto, come ho sempre fatto finora, a scendere in campo per la nostra nazionale e a vincere», ha scritto la stella dell'Al-Nassr.
Ronaldo ha poi raccontato un retroscena sul commissario tecnico Jorge Jesus. Prima delle partite di Nations League, l'allenatore gli avrebbe proposto di non portarlo nelle trasferte in Norvegia e Danimarca, dato che intendeva schierarlo soltanto nella prima e nell'ultima partita. CR7 ha scritto di avere rifiutato: «Non giocare le trasferte significava che non sarei più stato il capitano della squadra. Restare in Portogallo non sarebbe stato un buon esempio». Secondo Ronaldo, Jesus avrebbe infine condiviso la sua posizione.
Una volta in Scandinavia, però, la situazione sarebbe cambiata. Prima della partita contro la Norvegia, Jesus gli avrebbe comunicato l'intenzione di impiegarlo per circa mezz'ora. «Mi sono riscaldato dall'intervallo, ho visto scorrere i minuti e non sono stato chiamato. L'allenatore non ha mantenuto la parola», ha sostenuto CR7.
Il portoghese ha riferito inoltre di un successivo confronto con il commissario tecnico e di nuovi accordi che, a suo dire, non sarebbero stati rispettati. Da qui la decisione di lasciare il ritiro, «senza aspettare un'altra promessa non mantenuta». Ronaldo ha comunque ribadito la propria disponibilità a giocare per la nazionale quando sarà fisicamente in condizione.