Ronaldo contro Jorge Jesus

Ronaldo ha poi raccontato un retroscena sul commissario tecnico Jorge Jesus. Prima delle partite di Nations League, l'allenatore gli avrebbe proposto di non portarlo nelle trasferte in Norvegia e Danimarca, dato che intendeva schierarlo soltanto nella prima e nell'ultima partita. CR7 ha scritto di avere rifiutato: «Non giocare le trasferte significava che non sarei più stato il capitano della squadra. Restare in Portogallo non sarebbe stato un buon esempio». Secondo Ronaldo, Jesus avrebbe infine condiviso la sua posizione.

Una volta in Scandinavia, però, la situazione sarebbe cambiata. Prima della partita contro la Norvegia, Jesus gli avrebbe comunicato l'intenzione di impiegarlo per circa mezz'ora. «Mi sono riscaldato dall'intervallo, ho visto scorrere i minuti e non sono stato chiamato. L'allenatore non ha mantenuto la parola», ha sostenuto CR7.