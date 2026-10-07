Cerca e trova immobili
Segnalaci
NAZIONALE

«Granit resta il nostro capitano»

Senza Xhaka la Svizzera ottiene quattro vittorie in Nations League. Ma Murat Yakin chiarisce: «Lui ed Embolo sono giocatori importanti. La porta per loro è aperta».
«Granit resta il nostro capitano»
Toto Marti/Blick/freshfocus
di 20min.ch | Florian Gnägi
«Granit resta il nostro capitano»
Senza Xhaka la Svizzera ottiene quattro vittorie in Nations League. Ma Murat Yakin chiarisce: «Lui ed Embolo sono giocatori importanti. La porta per loro è aperta».

XHAKA NAZIONALE

Caricamento in corso ...
Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - Quattro partite e quattro vittorie in Nations League anche senza Granit Xhaka. Durante l'assenza del capitano, è stato Manuel Akanji a guidare in campo la Svizzera, ma la fascia dovrebbe tornare al suo storico proprietario.

«In assenza di Xhaka ho naturalmente cercato di assumere il suo ruolo di capitano nel miglior modo possibile. Sono ovviamente un tipo un po' diverso da lui», ha spiegato Akanji a SRF dopo il successo per 3-0 contro la Macedonia del Nord. Il 31enne difensore dell'Inter ha aggiunto di essere contento se a novembre Xhaka «sarà di nuovo qui e riprenderà la fascia da capitano».

Anche Murat Yakin ha elogiato Akanji dopo la partita disputata a Lucerna: «Manu ha fatto un ottimo lavoro». In merito alla fascia, il selezionatore ha dapprima spiegato che la questione sarebbe stata discussa internamente, per poi chiarire: «Sarà regolato tra i giocatori. Ma Granit resta il nostro capitano».

Resta inoltre sul tavolo la questione di eventuali sanzioni interne della Federazione svizzera di calcio nei confronti di Xhaka in relazione alla falsificazione del certificato Covid emersa. Yakin ha rimandato ai colloqui previsti e alle parole del presidente della federazione Peter Knäbel: «Peter ha comunicato chiaramente che la porta è aperta. Sono giocatori importanti. E ci sono ancora partite importanti in cui abbiamo bisogno dei migliori giocatori».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
capitanofederazione svizzera calciogranit xhakamanuel akanjimurat yakinnations league
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
1 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
1 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
1 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
1 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
38

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
1 gior
79
200

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
1 gior
31
64

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
2 gior
10
25

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
2 gior
58
84

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
44

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
3 gior
38
224

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
2 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
2 gior
4
26

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
58

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
2 gior
40
155

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
19 ore
11
42

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior
2
33

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
1 gior
10
28

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
138

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
3 gior
12
56

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17
15

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
2 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
18

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
1
18

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
1 gior
31
53

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
21 ore
45
206

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
1 gior
18
65

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
3 gior
13
36

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
99
136

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
18 ore
44
237

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
2 gior
13
64

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
21 ore
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
7 ore
12
24

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
3 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
4 gior
3
36

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
2 gior
4

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
4 ore
69
169

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
7 ore
4

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
10

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
2 gior
15
33

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
3 gior
8
17

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
1 gior
2
15

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

ULTIME NOTIZIE SPORT
Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore
LIVE
FORMULA 1
8 min

Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore

Lugano ancora a secco in trasferta: che sia la volta buona?
LIVE
HCL
2 ore
1
2

Lugano ancora a secco in trasferta: che sia la volta buona?

Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti
LIVE
MIGLIORI SPORTIVI TICINESI
3 ore

Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti

Il vice presidente di Swiss Ski sollevato (temporaneamente) dagli incarichi
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
1
2

Il vice presidente di Swiss Ski sollevato (temporaneamente) dagli incarichi

Lacrime e gol: l'ultimo Tango di Messi con l'Albiceleste
LIVE
CALCIO
5 ore
1
10

Lacrime e gol: l'ultimo Tango di Messi con l'Albiceleste

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
7 ore
25

«Uno patetico, gli altri criminali»

Contrattacco Ronaldo: «Jesus non ha mantenuto la parola»
LIVE
PORTO
15 ore
3
9

Contrattacco Ronaldo: «Jesus non ha mantenuto la parola»

Cancellata anche la Macedonia del Nord, Svizzera sul velluto
LIVE
NAZIONALE
15 ore
11
25

Cancellata anche la Macedonia del Nord, Svizzera sul velluto

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
17 ore
7
19

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Perdita di 200'000 franchi, ma il Lugano risana i conti
LIVE
HCL
18 ore
1
14

Perdita di 200'000 franchi, ma il Lugano risana i conti