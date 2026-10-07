Anche Murat Yakin ha elogiato Akanji dopo la partita disputata a Lucerna: «Manu ha fatto un ottimo lavoro». In merito alla fascia, il selezionatore ha dapprima spiegato che la questione sarebbe stata discussa internamente, per poi chiarire: «Sarà regolato tra i giocatori. Ma Granit resta il nostro capitano».

Resta inoltre sul tavolo la questione di eventuali sanzioni interne della Federazione svizzera di calcio nei confronti di Xhaka in relazione alla falsificazione del certificato Covid emersa. Yakin ha rimandato ai colloqui previsti e alle parole del presidente della federazione Peter Knäbel: «Peter ha comunicato chiaramente che la porta è aperta. Sono giocatori importanti. E ci sono ancora partite importanti in cui abbiamo bisogno dei migliori giocatori».