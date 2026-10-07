2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
Il denaro trovato è legato a un'indagine per narcotraffico e riciclaggio che coinvolge Roger Mariaca. Altro denaro era stato portato via dentro un'ambulanza.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Una cassaforte contenente oltre 2,5 milioni di dollari in contanti è stata trovata nella casa dell'ex procuratore generale della Bolivia Roger Mariaca, durante una perquisizione effettuata oggi a Santa Cruz de la Sierra. Lo riferiscono i principali media locali. L'operazione è stata condotta da procuratori e agenti della polizia boliviana nell'ambito delle indagini su Mariaca per presunta organizzazione criminale, narcotraffico e legittimazione di guadagni illeciti.
La cassaforte era nell'abitazione di Mariaca, in un condominio nella zona nord della città. Procuratori di Santa Cruz e La Paz, agenti di polizia e un notaio hanno contato il denaro. Nell'operazione sono state impiegate anche unità della Forza speciale di lotta contro il narcotraffico (Felcn) e cani antidroga. Il ritrovamento avviene pochi giorni dopo l'intercettazione di un'ambulanza uscita dalla stessa abitazione con 3,5 milioni di bolivianos, circa 260.000 euro, e 10.000 dollari in contanti. Mariaca è detenuto nel carcere di Cantumarca, a Potosí.