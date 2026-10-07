2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

La cassaforte era nell'abitazione di Mariaca, in un condominio nella zona nord della città. Procuratori di Santa Cruz e La Paz, agenti di polizia e un notaio hanno contato il denaro. Nell'operazione sono state impiegate anche unità della Forza speciale di lotta contro il narcotraffico (Felcn) e cani antidroga. Il ritrovamento avviene pochi giorni dopo l'intercettazione di un'ambulanza uscita dalla stessa abitazione con 3,5 milioni di bolivianos, circa 260.000 euro, e 10.000 dollari in contanti. Mariaca è detenuto nel carcere di Cantumarca, a Potosí.