Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

COMO-BROGEDA/PONTE CHIASSO - Oltre 240mila euro in contanti sono stati sequestrati nei giorni scorsi al valico autostradale di Como-Brogeda durante due distinti controlli sulle movimentazioni di valuta tra Italia e Svizzera. Gli interventi sono stati effettuati dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e dai militari del Gruppo Ponte Chiasso della Guardia di Finanza.