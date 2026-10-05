Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Per Elia Guzzi l'idea di creare InkVivo nasce durante gli studi universitari. «Erano gli anni del mio dottorato all’ETH di Zurigo, dove studiavo nuovi materiali per applicazioni biomediche. In laboratorio abbiamo osservato proprietà inaspettate in alcune formulazioni, che permettevano di rilasciare principi attivi in modo preciso e controllato. Ne abbiamo subito intuito il potenziale. Insieme a Leonardo Tognola e Stefano Cerutti abbiamo quindi fondato InkVivo, con l’obiettivo di portare questa ricerca fuori dal laboratorio e metterla al servizio di terapie migliori».

Oggi l'azienda conta sette persone, un team multidisciplinare che riunisce competenze scientifiche, ingegneristiche e aziendali. «A questo si aggiunge - spiega Guzzi - una rete di partner e collaboratori, tra cui l’ETH di Zurigo, la FFHS e SUPSI-IDSIA, che ci permette di portare avanti i nostri programmi dalla ricerca di laboratorio fino allo sviluppo clinico».