È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
Il 21enne ferito gravemente nei pressi della stazione ferroviaria versa tuttora in serissime condizioni. Due persone intanto saranno interrogate dalla polizia.
Il 21enne ferito gravemente nei pressi della stazione ferroviaria versa tuttora in serissime condizioni. Due persone intanto saranno interrogate dalla polizia.
BIASCA - Un ragazzo di 21 anni che vive in Leventina. È lui la vittima del drammatico accoltellamento verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, nei pressi della stazione ferroviaria di Biasca. Il giovane, le cui condizioni al momento restano gravi e la cui vita sarebbe in pericolo, conoscerebbe le persone che lo hanno aggredito.
A tal punto che prima di essere ospedalizzato sarebbe riuscito a fare il nome di chi lo ha ridotto in quello stato. Proprio stando a questa sua segnalazione la polizia in queste ore starebbe interrogando due persone. Si tratterebbe di due giovani che risiedono nella regione e che in qualche modo avrebbero un legame col ferito.
Per entrambi, fino a conferme ufficiali, vale ovviamente la presunzione d'innocenza. Almeno uno dei due si troverebbe già in stato di fermo.
Al momento non si sa dove sia iniziata esattamente la discussione, poi trasformatasi in tragedia. Alcuni passanti, poco prima delle 15 odierne, avrebbero visto il giovane scappare. E riportano che il 21enne avrebbe avuto più di una ferita, tanto da perdere parecchio sangue.
Il giovane aggredito si sarebbe in seguito intrufolato nella sede del sindacato OCST per cercare riparo. Nel frattempo sarebbe scattato l'allarme che ha fatto precipitare in Via Bellinzona a Biasca sia la polizia sia l'ambulanza.
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