Mangimi proteici: si ricorre alle scorte obbligatorie

Dal 1° settembre, grazie a una riduzione temporanea della soglia di copertura del fabbisogno, è consentito prelevare fino al 20% delle scorte obbligatorie totali. Finora è stato utilizzato il 9,5% delle riserve, un’azione senza precedenti in relazione a generi alimentari e mangimi. In passato, come nel 2018, erano già stati autorizzati prelievi a causa della scarsità d’acqua nei fiumi, ma la situazione si era poi risolta senza la necessità di attivare le scorte.

Le scorte obbligatorie di mangimi, che appartengono alle aziende, sono pensate per garantire due mesi di copertura totale in caso di interruzione delle importazioni. In questa fase, tuttavia, sebbene le forniture siano ridotte, le importazioni continuano, consentendo di prolungare la durata effettiva di copertura oltre il periodo previsto dall’obiettivo delle scorte.