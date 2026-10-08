La crescita svizzera? Più forte del previsto. «Ora la BNS alzerà i tassi»

Secondo la banca, l'economia elvetica resta su un percorso di ripresa e finora ha subito poco le conseguenze della guerra in Medio Oriente. La fiducia delle imprese ha resistito anche alla nuova intensificazione del conflitto in settembre, mentre i dati sulla crescita del secondo trimestre sono risultati più forti delle attese, sostenuti dal dinamismo del settore farmaceutico.

Gli esperti dell'istituto rivedono peraltro al rialzo anche le stime sull'inflazione: nel 2026 i prezzi saliranno dello 0,7%, contro il +0,5% indicato in precedenza, mentre per il 2027 è atteso un +1,1%, rispetto al +0,8% precedente. L'impatto degli elevati prezzi dell'energia - spiegano gli specialisti - dovrebbe durare più a lungo di quanto sperato, mentre il rincaro di fondo tenderà a salire a causa del franco meno forte e della maggiore pressione proveniente dall'estero.