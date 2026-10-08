Nobel per l'economia, uno svizzero torna tra i possibili vincitori

La considerazione di cui gode Fehr a livello internazionale è emersa anche lo scorso giugno, quando una conferenza organizzata a Zurigo per il suo 70esimo compleanno ha riunito diversi premi Nobel, tra cui Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Joel Mokyr, Oliver Hart e Jean Tirole. Il suo nome, tuttavia, non figura tra quelli segnalati per il 2026 da Clarivate, società che individua i ricercatori di maggiore impatto scientifico sulla base delle citazioni delle loro pubblicazioni. La selezione non costituisce una previsione ufficiale sull'assegnazione del premio.

I favoriti

Quest'anno Clarivate ha indicato quattro economisti: Michael Woodford della Columbia University, noto per i suoi contributi alla teoria monetaria e alla comunicazione delle banche centrali; Susan Athey dell'Università di Stanford e Hal Varian dell'Università di Berkeley, riconosciuti per le ricerche sull'economia delle tecnologie dell'informazione; e Sidney Winter dell'Università della Pennsylvania, studioso di economia evolutiva e dei processi di adattamento delle imprese. Un eventuale riconoscimento agli studi sull'economia digitale assumerebbe particolare rilevanza alla luce della crescente importanza delle piattaforme online, dei dati e dell'intelligenza artificiale.