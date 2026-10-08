Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quel ragazzo aveva la testa piena di sangue – spiega una persona che era presente sul posto –. È stato impressionante vedere la sua ferita».

La versione ufficiale

Sentito da tio.ch il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Cantonale specifica: «Possiamo confermare che nella notte tra il 19 e il 20 settembre, poco dopo le cinque, è stato segnalato alla Centrale comune d’allarme l’evento in questione, avvenuto nei pressi del locale, che a quel momento era già chiuso».