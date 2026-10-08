Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
L'episodio si è verificato recentemente presso un noto locale notturno. Ferite serie per la vittima. Mentre l'aggressore non è ancora stato identificato ufficialmente.
BELLINZONA - I fatti risalgono alla notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Sono circa le cinque di mattina quando all'esterno di un music pub situato in Via Gerretta a Bellinzona un ragazzo viene aggredito per poi essere colpito violentemente in testa. Verosimilmente da un oggetto contundente: si parla di una bottiglia. L'aggressore, che avrebbe agito a volto coperto, si sarebbe in seguito dileguato.
Caccia all'uomo
La notizia emerge a più settimane di distanza. Nel frattempo le autorità non sono ancora riuscite a dare ufficialmente un'identità all'autore del folle gesto. Alla Polizia cantonale sarebbero giunte più testimonianze in video che immortalano alcuni spezzoni dell'accaduto. Saranno sufficienti?
«Quel ragazzo aveva la testa piena di sangue – spiega una persona che era presente sul posto –. È stato impressionante vedere la sua ferita».
La versione ufficiale
Sentito da tio.ch il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Cantonale specifica: «Possiamo confermare che nella notte tra il 19 e il 20 settembre, poco dopo le cinque, è stato segnalato alla Centrale comune d’allarme l’evento in questione, avvenuto nei pressi del locale, che a quel momento era già chiuso».
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. «Un giovane, già verbalizzato nell’ambito degli accertamenti, è stato preso a carico dai sanitari e trasportato in ospedale per le cure del caso. Per quanto riguarda l’identificazione della persona responsabile, non possiamo fornire ulteriori informazioni. Gli accertamenti sono tuttora in corso».
Tra i giovani che frequentano il locale si fa il nome di un ragazzo residente nella regione già noto per episodi sopra le righe.
L'altro intervento
Per la cronaca, la Polizia cantonale è intervenuta all'esterno dello stesso locale anche la settimana successiva.
Ed è lo stesso Servizio comunicazione, media e prevenzione a fornire questa informazione: «Il 27 settembre, poco dopo le 1.30, è stata segnalata una lite tra due giovani nei pressi dell’esercizio pubblico. Sul posto sono intervenute due pattuglie di polizia. Al loro arrivo, tuttavia, nessuna delle presunte persone coinvolte si è annunciata e non è stato possibile raccogliere ulteriori elementi in merito alla segnalazione».
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