Ticinesi esauriti sul lavoro, viene in aiuto un laboratorio per le aziende

«La prima iniziativa riguarda l'apprendistato e si rivolge a maestri e maestre di tirocinio», ci spiega Elisabetta Cogotzi, Direttrice del Forum GSA Ticino. «Si tratta di un progetto già confezionato da Promozione Salute Svizzera, che noi portiamo in Ticino. Affrontiamo il tema con le figure di prossimità: sensibilizzarle, fornire loro una conoscenza generale del tema, di come si manifesta in giovane età e dei rischi».

L'altro progetto riguarda sempre la salute mentale, ma ha lo scopo di portare il tema nelle aziende: perché parlarne e quali sono le responsabilità delle aziende?

«I due progetti affrontano il tema della salute mentale con destinatari diversi: il primo si rivolge a maestri e maestre di tirocinio, mentre il secondo porta il tema all’interno delle aziende, coinvolgendo leadership, collaboratori e collaboratrici. In questo secondo ambito vogliamo favorire una collaborazione condivisa e, lavorando sulla cultura aziendale, creare maggiore consapevolezza sul tema della salute mentale a tutti i livelli dell’organizzazione».