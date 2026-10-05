Stress e salute mentale, il DSS porta la prevenzione nelle aziende ticinesi

La collaborazione mira a rafforzare la sensibilizzazione e l’informazione sulla promozione della salute mentale attraverso le comunicazioni rivolte ai soci del Forum e, soprattutto, a promuovere momenti formativi aperti a tutte le aziende ticinesi interessate.

Sono previste due proposte formative. La prima affronta il tema della salute mentale nelle imprese e si rivolge in particolare a quadri dirigenti, responsabili delle risorse umane e collaboratrici e collaboratori interessati. La seconda, “Apprentice”, è dedicata alla salute mentale dei giovani in apprendistato e si rivolge soprattutto alle formatrici e ai formatori di tirocinio. La formazione “Apprentice” si basa sul programma elaborato da Promozione Salute Svizzera e adattato nell’ambito della campagna Salutepsi.ch. Attraverso conoscenze e strumenti concreti, la formazione intende sostenere le persone che accompagnano i giovani durante l’apprendistato e favorire condizioni che contribuiscano alla loro salute mentale.