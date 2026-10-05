Stress e salute mentale, il DSS porta la prevenzione nelle aziende ticinesi
Nuove proposte formative e workshop gratuiti sostengono datori di lavoro, apprendisti e formatori nel promuovere la salute mentale in azienda.
BELLINZONA - Il Dipartimento della sanità e della socialità rafforza il proprio impegno nella promozione della salute mentale attraverso una nuova collaborazione con il Forum GSA Ticino, che si occupa di Gestione della salute in azienda.
L’iniziativa prevede attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alle aziende ticinesi, con l’obiettivo di promuovere ambienti di lavoro favorevoli al benessere e fornire a chi vi opera strumenti utili per affrontare il tema della salute mentale. Particolare attenzione viene rivolta anche alla salute mentale dei giovani in apprendistato, attraverso il sostegno alle formatrici e ai formatori che li accompagnano in questa importante fase del proprio sviluppo.
Un ambiente di lavoro favorevole
«La salute mentale è una componente fondamentale del benessere e della salute delle persone», si legge in una nota del DSS. «Oltre ai comportamenti e alle scelte individuali, anche i contesti in cui viviamo svolgono un ruolo importante nel favorire il benessere e la salute mentale».
Il posto di lavoro è uno dei luoghi in cui le persone attive trascorrono una parte significativa della propria vita. «È quindi importante che sia un ambiente nel quale potersi sentire bene, sviluppare le proprie capacità, trovare un senso in ciò che si fa, sentirsi sostenuti e coltivare relazioni positive. Un ambiente di lavoro favorevole può contribuire non solo al benessere delle singole persone, ma anche a quello dell’organizzazione nel suo insieme».
L’indagine sullo stress legato al lavoro condotta regolarmente da Promozione Salute Svizzera indica che circa un terzo della popolazione attiva in Svizzera si sente emotivamente spossata e presenta un livello critico nel “Job Stress Index”, ossia dichiara un rapporto sfavorevole tra i carichi lavorativi e le risorse disponibili.
In Ticino quasi 1 apprendista su 3 riferisce disturbi d'ansia
L’esaurimento emotivo risulta essere particolarmente elevato tra le persone attive più giovani, soprattutto in Ticino, dove il 32.3% delle persone attive tra i 25 e i 34 anni si dichiara “emotivamente svuotato”, contro il 24% della media svizzera. Inoltre, secondo il sondaggio WorkMed, svolto nel 2024, il 61% degli apprendisti in Svizzera sperimenta problemi di natura psichica in senso ampio e circa il 25-30% avrebbe bisogno di un supporto più attivo. In Ticino quasi 1 apprendista su 3 riferisce disturbi d'ansia e l'86.9% non ne avrebbe mai parlato con la scuola o l'azienda formatrice, segnalando una difficoltà ad accedere al sostegno disponibile.
Lo stress legato al lavoro comporta inoltre importanti costi per l’economia svizzera, stimati in circa 6.5 miliardi di franchi all’anno. Oltre a contribuire al benessere individuale, una riduzione dello stress rappresenta quindi anche un importante potenziale economico.
Una collaborazione per rafforzare conoscenze e competenze
La salute mentale è da tempo uno dei temi prioritari del Dipartimento della sanità e della socialità che, da quest’anno, intende rafforzare il proprio impegno entrando anche nell’ambito lavorativo, consapevole del ruolo che il lavoro riveste per il benessere e la salute delle persone. In quest’ottica, il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale ha avviato una collaborazione con il Forum GSA Ticino, attivo nella promozione di conoscenze e competenze nell’ambito della gestione della salute in azienda.
La collaborazione mira a rafforzare la sensibilizzazione e l’informazione sulla promozione della salute mentale attraverso le comunicazioni rivolte ai soci del Forum e, soprattutto, a promuovere momenti formativi aperti a tutte le aziende ticinesi interessate.
Sono previste due proposte formative. La prima affronta il tema della salute mentale nelle imprese e si rivolge in particolare a quadri dirigenti, responsabili delle risorse umane e collaboratrici e collaboratori interessati. La seconda, “Apprentice”, è dedicata alla salute mentale dei giovani in apprendistato e si rivolge soprattutto alle formatrici e ai formatori di tirocinio. La formazione “Apprentice” si basa sul programma elaborato da Promozione Salute Svizzera e adattato nell’ambito della campagna Salutepsi.ch. Attraverso conoscenze e strumenti concreti, la formazione intende sostenere le persone che accompagnano i giovani durante l’apprendistato e favorire condizioni che contribuiscano alla loro salute mentale.
Appuntamento il 16 ottobre con colazione e workshop
Il prossimo appuntamento è previsto il 16 ottobre, quando Promozione Salute Svizzera e il Forum GSA Ticino proporranno una giornata dedicata alla salute mentale, con un incontro a colazione e un workshop pomeridiano. Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutte le aziende interessate, previa iscrizione.