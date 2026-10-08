Invade la corsia opposta, travolge un'auto e poi una moto: morto il centauro

EIKEN - Un motociclista di 59 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 15.50 a Eiken, nel Canton Argovia. L'uomo si è scontrato frontalmente con un'auto che aveva invaso la corsia opposta. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto. Nell'incidente è rimasta leggermente ferita anche una donna di 64 anni.