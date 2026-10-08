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Invade la corsia opposta, travolge un'auto e poi una moto: morto il centauro

Il motociclista non è riuscito a evitare lo scontro frontale ed è deceduto sul posto. Ferita lievemente la conducente dell'altra auto coinvolta.
Invade la corsia opposta, travolge un'auto e poi una moto: morto il centauro
Polizia cantonale di Argovia
Fonte Polizia cantonale di Argovia
elaborata da Redazione
Invade la corsia opposta, travolge un'auto e poi una moto: morto il centauro
Il motociclista non è riuscito a evitare lo scontro frontale ed è deceduto sul posto. Ferita lievemente la conducente dell'altra auto coinvolta.

EIKEN - Un motociclista di 59 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 15.50 a Eiken, nel Canton Argovia. L'uomo si è scontrato frontalmente con un'auto che aveva invaso la corsia opposta. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto. Nell'incidente è rimasta leggermente ferita anche una donna di 64 anni.

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale, un 30enne alla guida di una Renault blu, diretto verso Eiken, ha invaso per ragioni ancora da chiarire la corsia opposta.

La vettura si è dapprima scontrata con la parte posteriore di un'Audi rossa che sopraggiungeva regolarmente in senso contrario. L'impatto ha provocato il distacco completo di una ruota dell'auto, insieme alla relativa sospensione.

Il motociclista 59enne, che viaggiava immediatamente dietro la vettura colpita, non è riuscito a evitare la Renault e si è schiantato frontalmente contro il veicolo. Le ferite riportate si sono rivelate fatali: nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, l'uomo è morto sul luogo dell'incidente.

La conducente dell'Audi, una donna di 64 anni, ha riportato ferite lievi ed è stata dimessa dall'ospedale già nel corso della stessa giornata. Illeso, invece, il 30enne.

Restano da accertare le ragioni per cui il giovane automobilista abbia invaso la corsia opposta.

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