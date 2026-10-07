Tre nuovi dottori su quattro arrivano dall'estero: «Così non è sostenibile»

«Sono sorpreso di quanto sia buona la formazione», racconta al quotidiano. Quest'autunno hanno cominciato gli studi a Budapest una ventina di svizzeri, mentre quattro anni fa erano tre.

Ogni anno circa 100 studenti svizzeri fanno riconoscere un diploma ottenuto in Ungheria, Slovacchia, Austria o Germania, mentre i romandi scelgono spesso Francia e Romania. Al suo primo tentativo in Svizzera, ricorda Mahanathan, i candidati erano 6'500 per circa 1'200 posti.