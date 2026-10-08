SVIZZERA
Richemont: trasferimenti e licenziamenti presso Montblanc
È un segno della crisi che attraversa l'intera industria orologiera, secondo i sindacati
Depositphotos (info.cineberg.com)
Fonte Ats
Richemont: trasferimenti e licenziamenti presso Montblanc
È un segno della crisi che attraversa l'intera industria orologiera, secondo i sindacati
LE LOCLE - Richemont sta affrontando il calo della domanda per il suo marchio di orologi Montblanc, con sede a Le Locle (NE). L'azienda sta organizzando il trasferimento di 17 dipendenti verso altre società del gruppo del lusso e ha proceduto al licenziamento di 6 collaboratori, ha indicato Unia all'agenzia Awp.
Secondo il sindacato Montblanc soffre della crisi che sta attraversando l'intera industria orologiera e che colpisce in particolare gli orologi di fascia bassa e media.
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