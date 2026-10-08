Richemont: trasferimenti e licenziamenti presso Montblanc

LE LOCLE - Richemont sta affrontando il calo della domanda per il suo marchio di orologi Montblanc, con sede a Le Locle (NE). L'azienda sta organizzando il trasferimento di 17 dipendenti verso altre società del gruppo del lusso e ha proceduto al licenziamento di 6 collaboratori, ha indicato Unia all'agenzia Awp.