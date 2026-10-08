Omicidio di Engwang, estradato dalla Spagna il compagno della vittima

Il 50enne, che nel frattempo si era trasferito in Spagna, era stato arrestato il 28 aprile dalla Guardia Civil nella provincia di Tarragona, sotto la direzione della Procura di Falset, in Catalogna. Nello stesso giorno, gli inquirenti e la polizia cantonale turgoviese avevano effettuato una perquisizione nella proprietà di Engwang.

Le indagini proseguono. Secondo il portavoce del Ministero pubblico, sono già stati svolti diversi accertamenti probatori, tra cui interrogatori del sospettato. Non è ancora possibile stabilire una data precisa per la conclusione dell'inchiesta, ma la Procura prevede di terminarla entro la fine del 2027. Le autorità giudiziarie non hanno fornito ulteriori dettagli, richiamandosi alle indagini ancora in corso.