Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire attraverso le sue dichiarazioni le ultime ore della vittima. I media locali affermano che, se il sospettato dovesse confessare il delitto, la polizia prevede di effettuare insieme a lui una ricostruzione del percorso: dalla casa di Tomșani, dove la giovane sarebbe stata uccisa, fino alle rive del fiume Olt, luogo in cui il corpo è stato abbandonato. Il 30enne avrebbe detto di aver trovato la 28enne priva di vita in casa e, preso dal panico, avrebbe rinchiuso il suo corpo nella valigia per poi gettarla in acqua.

Secondo quanto riferito da un amico dell'uomo, il 30enne gli avrebbe raccontato come sarebbero andate le cose. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre sarebbe scoppiata una lite nel corso di un barbecue, che avrebbe coinvolto la vittima e lo zio dell'accusato. L'accusato, secondo questa ricostruzione, sarebbe intervenuto colpendo la donna prima con due schiaffi e poi con un manico di scopa. Durante una conversazione telefonica, avvenuta dopo la fuga in Svizzera, il 30enne si sarebbe detto dispiaciuto di essere scappato. «Guarda, se ammetti quello che hai fatto, puoi ottenere una pena minore» gli avrebbe risposto l'amico.