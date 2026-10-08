Cerca e trova immobili
Segnalaci
ROMANIA / SVIZZERA

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

Il 30enne si è consegnato a fine settembre a San Gallo. Il caso sta occupando le prime pagine dei giornali rumeni
Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
FACEBOOK
Fonte Media rumeni
elaborata da Redazione
Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
Il 30enne si è consegnato a fine settembre a San Gallo. Il caso sta occupando le prime pagine dei giornali rumeni

BUCAREST - È stato interrogato in queste ore in Romania il 30enne che, a fine settembre, si è consegnato alla polizia di San Gallo e che è sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio di una donna di 28 anni, trovata morta in una valigia sul fiume Olt.

Sono gli agenti della polizia di Vâlcea a condurre l'interrogatorio. Il 30enne ha trascorso la notte in stato di fermo presso l’Ispettorato di polizia della contea locale, sua prima tappa dopo aver lasciato la Svizzera ed essere rientrato in Romania.

Immediatamente dopo il delitto l'uomo era fuggito in Svizzera. Era stato inserito nella lista internazionale dei ricercati per omicidio: la sua fuga si è conclusa alla fine di settembre, quando ha deciso di costituirsi e si è presentato spontaneamente alla polizia sangallese.

SAN GALLO
Avrebbe ucciso una donna in Romania: finisce in manette e verrà estradato

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire attraverso le sue dichiarazioni le ultime ore della vittima. I media locali affermano che, se il sospettato dovesse confessare il delitto, la polizia prevede di effettuare insieme a lui una ricostruzione del percorso: dalla casa di Tomșani, dove la giovane sarebbe stata uccisa, fino alle rive del fiume Olt, luogo in cui il corpo è stato abbandonato. Il 30enne avrebbe detto di aver trovato la 28enne priva di vita in casa e, preso dal panico, avrebbe rinchiuso il suo corpo nella valigia per poi gettarla in acqua.

Secondo quanto riferito da un amico dell'uomo, il 30enne gli avrebbe raccontato come sarebbero andate le cose. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre sarebbe scoppiata una lite nel corso di un barbecue, che avrebbe coinvolto la vittima e lo zio dell'accusato. L'accusato, secondo questa ricostruzione, sarebbe intervenuto colpendo la donna prima con due schiaffi e poi con un manico di scopa. Durante una conversazione telefonica, avvenuta dopo la fuga in Svizzera, il 30enne si sarebbe detto dispiaciuto di essere scappato. «Guarda, se ammetti quello che hai fatto, puoi ottenere una pena minore» gli avrebbe risposto l'amico.

È sempre lui a raccontare che l'imputato avrebbe gettato in acqua il telefono della vittima e abbandonato la cagnolina della 28enne. L'animale, lamenta la madre della donna, non è stato ancora ritrovato.

Il caso è emerso dopo il ritrovamento, alla fine di settembre, di una valigia che galleggiava all’altezza della diga di Ionești. È stato un pescatore a notarla e ad allertare immediatamente le autorità. All’interno è stato scoperto il corpo senza vita della 28enne. Secondo i medici legali, la ragazza sarebbe morta in modo violento almeno un giorno prima di essere gettata nel fiume. Aveva lesioni al capo e cinque costole rotte.

Il caso sta alimentando un forte dibattito pubblico in Romania, con scambi di accuse e presunti precedenti episodi di violenza a carico del 30enne.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
omicidioromaniasan gallovaligia

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
2 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
1 gior
5
28

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
3 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
2 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
39

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
2 gior
31
66

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
66

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
160

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
39

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
13 ore
11

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
20 ore
20

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
3 ore

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
92
236

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
1 gior
15
43

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
1 gior
49
131

«Un'altra volpe nel pollaio»

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
2 gior
11
41

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
8 ore

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
13 ore
22
24

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
13 ore
6
31

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
2 gior
10
26

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
2 gior
46
203

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
1 gior
13
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
3 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
6
57

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
1 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
99
132

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
45
232

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
13 ore

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
2 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
31

«Uno patetico, gli altri criminali»

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
3 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
3 gior
77
134

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
12 ore
23

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
1 gior
4
13

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
1 gior
30

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
1 gior
23
38

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
19

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
3 gior
81
195

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 gior
10
23

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
2 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
3 ore

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
23 ore
15
27

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
12 ore
1
12

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
7 ore
63
71

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Schianto fatale contro un guardrail: morto un motociclista
LIVE
VAUD
2 ore

Schianto fatale contro un guardrail: morto un motociclista

Richemont: trasferimenti e licenziamenti presso Montblanc
LIVE
SVIZZERA
2 ore

Richemont: trasferimenti e licenziamenti presso Montblanc

Omicidio di Engwang, estradato dalla Spagna il compagno della vittima
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2

Omicidio di Engwang, estradato dalla Spagna il compagno della vittima

Esce di strada in curva e si schianta contro un albero: è morto
LIVE
VAUD
4 ore

Esce di strada in curva e si schianta contro un albero: è morto

Rogo al Constellation, definita la tavola rotonda per una soluzione transattiva
LIVE
CRANS-MONTANA
5 ore
3

Rogo al Constellation, definita la tavola rotonda per una soluzione transattiva

Affidamento alternato, ma niente sconti: il TF nega la riduzione della cassa malati a un padre divorziato
LIVE
SVIZZERA
5 ore
13

Affidamento alternato, ma niente sconti: il TF nega la riduzione della cassa malati a un padre divorziato

Nobel per l'economia, uno svizzero torna tra i possibili vincitori
LIVE
SVIZZERA
5 ore
3

Nobel per l'economia, uno svizzero torna tra i possibili vincitori

Mangimi proteici: si ricorre alle scorte obbligatorie
LIVE
SVIZZERA
5 ore
3

Mangimi proteici: si ricorre alle scorte obbligatorie

Scontro frontale tra due auto, sei persone in ospedale
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
7 ore
2

Scontro frontale tra due auto, sei persone in ospedale

L'influenza? Arriva sotto l'albero
LIVE
SVIZZERA
7 ore
14

L'influenza? Arriva sotto l'albero