Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

LUGANO - Sabato prossimo, in occasione della partita tra FC Lugano e FC Lucerna, in programma alle 18 allo stadio di Cornaredo, sono previste importanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Con una nota stampa la Polizia della Città di Lugano ha informato che il corteo dei tifosi ospiti comporterà blocchi temporanei del traffico nel comparto di Cornaredo e Molino Nuovo, oltre che lungo il collegamento tra la stazione FFS e via San Gottardo.