Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
La popolazione è invitata a pianificare spostamenti alternativi nelle ore interessate dalle chiusure.
LUGANO - Sabato prossimo, in occasione della partita tra FC Lugano e FC Lucerna, in programma alle 18 allo stadio di Cornaredo, sono previste importanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Con una nota stampa la Polizia della Città di Lugano ha informato che il corteo dei tifosi ospiti comporterà blocchi temporanei del traffico nel comparto di Cornaredo e Molino Nuovo, oltre che lungo il collegamento tra la stazione FFS e via San Gottardo.
Le chiusure prima della partita - I tifosi del Lucerna si sposteranno a piedi dalla stazione ferroviaria verso lo stadio tra le 16 e le 17.30 circa. Già dalle 15.50, il piazzale della stazione di Lugano sarà chiuso al trasporto pubblico. Il corteo seguirà il percorso dalla stazione FFS lungo via San Gottardo, nel tratto da sud a nord compreso tra il tunnel di Besso e via Tesserete, per poi proseguire su via Tesserete, via Torricelli e via Trevano, fino al parcheggio sud dello stadio di Cornaredo.
Su tutte le strade interessate dal passaggio dei tifosi sarà disposto un blocco totale della circolazione, con tempi di attesa stimati tra i 15 e i 30 minuti.
Disagi anche dopo il fischio finale - Le limitazioni al traffico si ripeteranno al termine dell'incontro. Verso le 20, infatti, i tifosi ospiti ripartiranno dallo stadio in direzione della stazione FFS, percorrendo lo stesso itinerario dell'andata. Anche in questo caso sono previsti blocchi temporanei della circolazione e conseguenti attese per gli automobilisti.
La Polizia cittadina segnala inoltre possibili rallentamenti su via Ciani dopo la partita. A seconda dell'afflusso dei tifosi locali, potrebbe essere disposta anche una chiusura parziale della strada.
La politica si interroga
Sui disagi ma soprattutto sui costi che questi interventi comportano è stata recentemente presentata un'interrogazione in Municipio firmata da Tamara Merlo, Più Donne. La Consigliera comunale ha chiesto l'entità delle limitazioni per quanto riguarda la circolazione stradale al passaggio dei tifosi, e soprattutto l'ammontare dei costi che il Municipio deve affrontare ogni volta tra dispositivi di sicurezza, gestione del traffico, pulizia e ripristino dello spazio pubblico e se una parte della spesa viene fatturata all'FC Lugano. Domande, quelle di Tamara Merlo, che attendono risposte.