«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

Altra incognita: la cronicizzazione della malattia.

«Le cure odierne permettono di tenere sotto controllo la malattia. Ci sono sempre più situazioni in cui non si guarisce del tutto: il cancro convive col paziente e viceversa. È una cosa bella. Ma è chiaro che ci sono delle nuove esigenze da coprire. E poi servono vicinanza e tempo per queste persone».