BELLINZONA
Frana sulla cantonale a Sementina, il traffico è bloccato
Sassi e materiale hanno invaso la carreggiata causandone la chiusura, code e grossi disagi. Non è chiaro se vi siano, o meno, dei feriti.
foto lettore tio.ch
Frana sulla cantonale a Sementina, il traffico è bloccato
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Frana sulla cantonale a Sementina, il traffico è bloccato
Sassi e materiale hanno invaso la carreggiata causandone la chiusura, code e grossi disagi. Non è chiaro se vi siano, o meno, dei feriti.
Frana sulla cantonale a Sementina, il traffico è bloccato
Sassi e materiale hanno invaso la carreggiata causandone la chiusura, code e grossi disagi. Non è chiaro se vi siano, o meno, dei feriti.
SEMENTINA - Uno smottamento di materiale di una certa entità ha interessato questo pomeriggio la strada cantonale sul territorio di Sementina.
Stando a quanto appreso da tio.ch, la frana si sarebbe verificata poco distante dal distributore di benzina City Eni. Il traffico sull'arteria è bloccato con forti disagi.
Come confermato dall'infotraffico del TCS, la strada H13 tra Sementina e Gudo è chiusa in entrambe le direzioni per smottamenti.
Sul posto è già presente la polizia cantonale. Non è chiaro se vi siano o meno dei feriti.
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