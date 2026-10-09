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ECAM, Daniele Caverzasio lascia

La scelta è dovuta a motivi professionali, ha spiegato il municipale
ECAM, Daniele Caverzasio lascia
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Fonte Città di Mendrisio
elaborata da Redazione
ECAM, Daniele Caverzasio lascia
La scelta è dovuta a motivi professionali, ha spiegato il municipale

MENDRISIO - Il municipale Daniele Caverzasio ha annunciato le dimissioni dal Consiglio dell’Ente Case Anziani del Mendrisiotto (ECAM), motivando la propria decisione con l’aumento degli impegni professionali. La Città di Mendrisio prende atto del passo indietro e ha espresso gratitudine a Caverzasio per l’impegno profuso durante il suo mandato.

Caverzasio, che ricopriva la carica di presidente del Consiglio di ECAM, sarà sostituito da Tiziano Calderari, fino ad oggi vicepresidente. Nel corso della seduta odierna, il Consiglio dell’Ente ha inoltre nominato la municipale Nora Jardini Croci-Torti come nuova vicepresidente, con l’obiettivo di garantire continuità e efficacia nelle attività già avviate e nei progetti in corso.

Attualmente, il Consiglio di ECAM è composto da sette membri, tra cui i municipali di Mendrisio Daniele Caverzasio e Nora Jardini Croci-Torti, entrambi designati dal Consiglio comunale. Dopo le dimissioni di Caverzasio, si avvierà a breve la procedura per nominare un nuovo rappresentante della città all’interno del Consiglio dell’Ente.

La Città di Mendrisio ribadisce il proprio impegno verso ECAM e il suo sviluppo, sottolineando l’importanza dell’esercizio attento delle responsabilità istituzionali e della vigilanza, oltre al lavoro per rafforzare la governance e la chiarezza dei ruoli interni all’Ente. Il Municipio si dice soddisfatto della qualità del lavoro svolto nelle strutture e dell’assistenza offerta ogni giorno dal personale alle persone residenti, evidenziando come professionalità e impegno rappresentino un punto di forza fondamentale per il futuro di ECAM.

Istituito nel 2016, ECAM raggruppa le case per anziani del Mendrisiotto e favorisce coordinamento e sinergie tra le strutture, a beneficio della popolazione anziana della regione e delle loro famiglie.

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