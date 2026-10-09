ECAM, Daniele Caverzasio lascia

Attualmente, il Consiglio di ECAM è composto da sette membri, tra cui i municipali di Mendrisio Daniele Caverzasio e Nora Jardini Croci-Torti, entrambi designati dal Consiglio comunale. Dopo le dimissioni di Caverzasio, si avvierà a breve la procedura per nominare un nuovo rappresentante della città all’interno del Consiglio dell’Ente.

La Città di Mendrisio ribadisce il proprio impegno verso ECAM e il suo sviluppo, sottolineando l’importanza dell’esercizio attento delle responsabilità istituzionali e della vigilanza, oltre al lavoro per rafforzare la governance e la chiarezza dei ruoli interni all’Ente. Il Municipio si dice soddisfatto della qualità del lavoro svolto nelle strutture e dell’assistenza offerta ogni giorno dal personale alle persone residenti, evidenziando come professionalità e impegno rappresentino un punto di forza fondamentale per il futuro di ECAM.