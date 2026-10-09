Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
Dal 12 al 24 ottobre i treni TILO si fermeranno al Terminal 1 di Milano. Alternative disponibili con shuttle e treni Trenord.
BELLINZONA/MILANO - Disagi in arrivo per chi viaggia in treno verso l'aeroporto di Milano Malpensa. Dal 12 al 24 ottobre 2026, tutti i collegamenti TILO S50 subiranno una modifica del percorso: i convogli termineranno la loro corsa alla stazione di Malpensa Aeroporto T1, senza raggiungere il Terminal 2.
La soppressione del collegamento ferroviario tra i due terminal si rende necessaria a causa di lavori di manutenzione. Per quasi due settimane, dunque, i passeggeri diretti al Terminal 2 dovranno organizzare diversamente l'ultima parte del viaggio, mettendo in conto un cambio di mezzo.
Come raggiungere il Terminal 2
Per chi deve raggiungere il Terminal 2 sono previste due alternative: utilizzare i collegamenti regionali R51 di Trenord in partenza da Gallarate oppure servirsi dello shuttle aeroportuale che collega il Terminal 1 al Terminal 2 di Milano Malpensa.
Per evitare inconvenienti, si consiglia ai viaggiatori di verificare in anticipo gli orari dei singoli collegamenti attraverso l'orario online o l'app FFS Mobile.
Assistenza per i viaggiatori con disabilità
Particolare attenzione è richiesta a chi necessita di assistenza per salire o scendere dai treni. In territorio svizzero, il servizio deve essere richiesto almeno un'ora prima della partenza, contattando il numero gratuito 0800 007 102 dalla Svizzera oppure il +41 800 007 102 dall'estero. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 5.00 alle 24.00.
In Italia, invece, i viaggiatori con disabilità sono invitati a comunicare le proprie necessità con almeno 48 ore di anticipo, chiamando il numero dedicato 800 210 955, attivo tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45.
Il normale percorso della linea S50 fino al Terminal 2 è previsto nuovamente al termine del periodo di lavori, dopo il 24 ottobre.