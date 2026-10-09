Sostegno alla creazione artistica: tre borse da 20mila franchi per la musica
Il nuovo bando sostiene progetti musicali originali e inediti, con candidature aperte fino al 9 novembre 2026.
BELLINZONA - Tre borse di studio da 20mila franchi ciascuna per sostenere la creazione artistica nel settore musicale. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso l'Ufficio del sostegno alla cultura (USC), ha aperto un bando di concorso destinato a progetti musicali originali e inediti. Le candidature potranno essere presentate fino al 9 novembre 2026, alle 12.
L'iniziativa si inserisce nelle Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027, adottate dal DECS dopo un'ampia consultazione dei diversi settori culturali. Il sostegno diretto alla creazione artistica rappresentava uno degli obiettivi emersi da questo percorso.
La possibilità di finanziare questi progetti è stata introdotta con la modifica della Legge sul sostegno alla cultura (LCult), entrata in vigore nel gennaio 2026, e con il nuovo regolamento della stessa legge, operativo da settembre 2026.
Tre borse per progetti originali
Il concorso prevede l'assegnazione di tre contributi da 20'000 franchi ciascuno. I progetti candidati dovranno presentare contenuti originali e inediti, essere coerenti con il percorso artistico della persona richiedente e risultare attuali rispetto al contesto musicale di riferimento.
La decisione sull'assegnazione delle borse spetterà al DECS, sulla base del preavviso di una commissione di esperti del settore coordinata dall'Ufficio del sostegno alla cultura.
Come presentare la candidatura
Le persone interessate dovranno inviare la propria candidatura all'indirizzo e-mail decs-sc@ti.ch entro le 12.00 del 9 novembre 2026, indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura «bando musica».
Il bando completo è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 192 dell'8 ottobre 2026 ed è consultabile online.