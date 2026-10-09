Sostegno alla creazione artistica: tre borse da 20mila franchi per la musica

BELLINZONA - Tre borse di studio da 20mila franchi ciascuna per sostenere la creazione artistica nel settore musicale. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso l'Ufficio del sostegno alla cultura (USC), ha aperto un bando di concorso destinato a progetti musicali originali e inediti. Le candidature potranno essere presentate fino al 9 novembre 2026, alle 12.